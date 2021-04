Samsung Galaxy Book Go będzie czymś nietypowym. To laptop z procesorem ARM

Całkiem niedawno Samsung zaprezentował cztery nowe laptopy z serii Galaxy Book. To jednak nie wszystko, co przygotował koreański gigant, bowiem do sieci wyciekły informacje oraz zdjęcia na temat kolejnego sprzętu z tej rodziny.

Samsung Galaxy Book Go – wygląd i specyfikacja

Serwis WinFuture dotarł do materiałów prasowych, na których pozuje jeden z następnych laptopów Samsunga. Komputer ten ma być nastawiony na mobilność, bowiem waży zaledwie 1,39 kg, a jego grubość to 14,9 mm.

Galaxy Book Go będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7c. Jednostka ta ma osiem rdzeni o taktowaniu 2,5 GHz. Wspierać ją będą 4 GB RAM-u oraz dysk o pojemności 128 GB. Źródło podaje jednak, że laptop może zadebiutować także w mocniejszej konfiguracji z procesorem Snapdragon 8cx Gen3, ośmioma gigabajtami RAM oraz obsługą 5G.

Znajdziemy tutaj również 14-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli. Zainstalowany system to Windows 10 dla ARM w wersji Home. Całość zasili bateria o pojemności 42.3 Wh ze wsparciem dla ładowania 25 W.

Samsung Galaxy Book Go (źródło: WinFuture)

Oprócz tego, w Galaxy Book Go znajdą się głośniki z Dolby Atmos oraz kamerka do wideorozmów o rozdzielczości 720p. Klawiatura laptopa została pozbawiona bloku numerycznego, zaś przycisk zasilania został zintegrowany ze skanerem odcisków palców, dzięki któremu zalogujemy się do systemu z wykorzystaniem Windows Hello.

Komputer podłączymy do internetu za pomocą dwuzakresowego Wi-Fi b/g/n/ac bądź też z wykorzystaniem sieci LTE. Inne urządzenia będą mogły także skomunikować się z Galaxy Bookiem Go poprzez Bluetooth 5.1, przez pojedynczy port USB typu A lub jeden z dwóch portów USB typu C. Na bocznej krawędzi ma być również miejsce dla wyjścia słuchawkowego 3.5 mm oraz czytnika kart microSD.



Samsung Galaxy Book Go (źródło: WinFuture)

Z racji zastosowania procesora ARM, laptopa nie wyposażono w aktywny układ chłodzenia, a całe ciepło ma być odprowadzane pasywnie. Nie znajdziemy tutaj kratek wentylacyjnych, dzięki czemu laptop ma być całkowicie odporny na pył. Urządzenie uzyskało również certyfikat militarny MIL-STD-810G, co zapowiada odporność na wstrząsy i upadki z wysokości do 1,2 m.

Samsung Galaxy Book Go ma kosztować 349 dolarów w USA (w wersji bez LTE) oraz 449 euro w Europie.