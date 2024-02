Polska nie chce dopłacać Intelowi do biznesu. Co z fabryką pod Wrocławiem?

Polska zamierza renegocjować warunki porozumienia w sprawie inwestycji Intela w postaci Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini. Fabryka kosztująca około 4,6 mld dolarów miała być częściowo finansowana z pieniędzy publicznych, ale jej budowa nie ruszy chyba tak szybko, jak zapowiadano.

Intel zapowiada dużą inwestycję w Polsce

W czerwcu 2023 roku prezes Intela, Pat Gelsinger, zapowiedział inwestycję amerykańskiego giganta w wybudowanie w Polsce placówki zajmującej się produkcją i testowaniem półprzewodników. Zgodnie z tymi planami, w Miękini pod Wrocławiem ma stanąć zespół obiektów będących miejscem pracy dla około 2000 osób. To jeden z wielu etapów uniezależniania się Intela od produkcji półprzewodników na Dalekim Wschodzie.

Zgodnie z ustaleniami, polskie fundusze miały odegrać kluczową rolę w realizacji wyżej wspomnianego projektu, pokrywając 30% kosztów budowy, którą planowano zakończyć w 2027 roku. Jednak rząd Donalda Tuska chce jeszcze raz przyjrzeć się warunkom tej umowy.

Wizualizacja fabryki, która ma powstać w Miękini pod Wrocławiem (źródło: Intel)

Koszt dla Polski zbyt wysoki?

Wniosek o udzielenie zgody na gigantyczne wsparcie dla Intela na terenie Polski miał zostać przesłany do Unii Europejskiej do końca 2023 roku. Tak się jednak nie stało. Jak wskazuje Dziennik Gazeta Prawna (via Radio ZET), rząd postanowił renegocjować umowę z Intelem, by uzyskać lepsze warunki. Jak wskazują reporterzy, politycy chcą zapewnić większe wsparcie dla polskiej nauki, niż jest to zagwarantowane w obecnej formie umowy. Niekoniecznie więc chodzi o wspomniane 30%, które może nie być przedmiotem dyskusji. Rząd może chcieć, by Intel dorzucił „coś ekstra”.

To o tyle ciekawe, że pod koniec stycznia 2024 roku podpisano list intencyjny o współpracy Intela z Politechniką Wrocławską. Warunki opisane w tym liście najpewniej ulegną zmianie, o ile rządowi uda się zmienić podstawy umowy z amerykańskim gigantem technologicznym.

Na tym etapie jasne jest, że rozpoczęcie budowy Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników, planowane na I kwartał 2024 roku, będzie miało obsuwę. Nawet jeśli negocjacje z Intelem zakończą się pomyślnie, na pewno wpłynie to na estymowany czas rozpoczęcia działania placówki. Intel nie będzie zachwycony.