Pod „kołderką” nowego One UI, na nowych smartwatchach Samsunga zadziała system od Google

Zegarki Samsunga zawdzięczają swoją obecną formę, między innymi dzięki funkcjom systemu Tizen, który od lat jest rozwijany przez tego producenta. Najwyraźniej w firmie ktoś doszedł do wniosku, że przyszedł czas na zmiany. Dlatego nowe smartwatche będą działać na Wear OS.

Smartwatche Samsunga z Wear OS

Samsung powoli przygotowuje się do premiery nowych smartwatchy z Galaxy Watch 4 na czele. Część komentatorów jest zdania, że zegarki z Korei Południowej czeka spora zmiana w aspekcie wizualnym, ale jeszcze większa rewolucja szykuje się po maską. Oto po latach korzystania z Tizena, Samsung zamierza przejść na system operacyjny Wear OS.

Reklama

Żeby jednak nie stawiać użytkowników, przyzwyczajonych do Tizena, w niekomfortowej sytuacji, Galaxy Watch 4 będzie korzystał ze specjalnej wersji nakładki systemowej One UI 3.x. Dzięki niej, obsługa urządzenia pozostanie w sporej części niezmieniona względem poprzednich generacji zegarka. Zmodyfikowane zostaną za to „trzewia” systemu, umożliwiając Samsungowi ulepszenie komunikacji zegarka ze smartfonami innymi niż tymi należącymi do rodziny Galaxy.







Tizen OS na Samsungu Galaxy Watch 3

Wear OS otworzy przed Galaxy Watch 4 jeszcze inne możliwości. Na przykład, będzie można użyć zegarka jako formy krótkofalówki. Krótkie wiadomości głosowe są już od jakiegoś czasu dostępne w Apple Watchu – najwyraźniej Samsung nie chce zbytnio odstawać od innych.

Co ze zmianami w wyglądzie?

Nie mamy dostępu do żadnych przedpremierowych zdjęć Galaxy Watch 4. Serwis Sammobile twierdzi, że zegarek pojawi się w trzech różnych wersjach. Jedna będzie klasycznym smartwatchem z okrągłą tarczą i obracanym pierścieniem, zaś dwie kolejne zyskają dodatkowe, sportowe elementy stylistyczne.

Samsung Galaxy Watch 3 i pulsoksymetr (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Te trzy nowe modele ukrywają się pod nazwami kodowymi Wise, Fresh i Lucky. Wise jest pierwszą wspomnianą wersją, z bardziej elegancją obudową, zaś dwa kolejne mają wyglądać bardziej nowocześnie.

Trudno powiedzieć, kiedy nowe smartwatche zostaną zaprezentowane. Niektórzy spodziewają się ich już w lipcu, kiedy mamy nadzieję ujrzeć także kilka innych sprzętów od Samsunga.