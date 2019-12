Samsung Pay w 2020 roku w nowych krajach. Być może też w Polsce

Samsung Pay jest wielkim nieobecnym na polskim rynku. Południowokoreański producent poinformował jednak, że już w przyszłym roku zamierza wprowadzić swój system płatności mobilnych do nowych krajów. Niewykluczone, że wśród nich znajdzie się również Polska.

Polacy pokochali płatności zbliżeniowe – jesteśmy w światowej czołówce pod względem liczby wykonywanych w ten sposób transakcji. Regulowanie rachunków tą metodą dodatkowo ułatwia fakt, że można to robić również z wykorzystaniem smartfonów i wearables. Niewątpliwie najpopularniejszymi rozwiązaniami są Google Pay i Apple Pay, ale mieszkańcy kraju nad Wisłą mogą korzystać także z Fitbit Pay, Garmin Pay i technologii HCE.

Samsung Pay w nowych krajach

Samsung uruchomił autorski system płatności mobilnych w sierpniu 2015 roku, czyli ponad cztery lata temu. Od tamtej pory południowokoreański producent wprowadzał go do kolejnych krajów, lecz ostatnio ten proces znacząco zwolnił – w 2019 roku udostępniono go w tylko jednym nowym państwie, Indonezji. Wynika to jednak z faktu, że Koreańczycy postanowili skupić się na wdrażaniu nowych funkcji, w tym karty płatniczej Pay Cash, której zasada działania jest podobna do Revoluta.

Samsung przesłał do serwisu SamMobile oświadczenie, w którym zadeklarował, że w 2020 roku zamierza wprowadzić Samsung Pay do kolejnych krajów. Południowokoreański producent nie sprecyzował, o jakie konkretnie chodzi, ale niewykluczone, że na liście znajduje się również Polska. Co prawda pod koniec lipca 2017 roku polski oddział marki poinformował, że „firma z różnych przyczyn zawiesiła wprowadzenie tej usługi w Polsce”, ale jednocześnie dodał, iż „nie wyklucza, że to rozwiązanie pojawi się w Polsce w późniejszym terminie”.

Co więcej, to właśnie w Polsce przeprowadzony zostanie pilotaż rozwiązania o nazwie SoftPOS, które pozwala przekształcić urządzenie marki Samsung w terminal płatniczy. Koreańczycy ostatnio też pytali wybranych użytkowników w Polsce, czy byliby zainteresowani korzystaniem z Samsung Pay (aczkolwiek rzecznik producenta zaznaczał wówczas, że jeszcze żadne decyzje odnośnie wdrożenia tego systemu płatności w kraju nad Wisłą nie zapadły).

Mimo że Polacy mają dostęp do Google Pay (również na smartfonach Samsunga), to wiele osób na co dzień korzystających ze sprzętów tej marki z pewnością z radością przesiadłaby się na Samsung Pay, gdyż oferuje ono więcej niż rozwiązanie giganta z Mountain View. Pozostaje trzymać kciuki za to, aby Koreańczycy wdrożyli swój system płatności w Polsce. Szczególnie ucieszyłoby to posiadaczy smartwatchy firmy z Korei Południowej, gdyż nimi nie da się płacić zbliżeniowo w naszym kraju, bowiem nie pracują one na systemie Wear OS, tylko Tizen.

