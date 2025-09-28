Przydatna aktualizacja dla dekoderów TV. Doceni ją chyba każdy

Pakiety telewizyjne mogą składać się z naprawdę dużej liczby kanałów. Nowa aktualizacja dla dekoderów TV wprowadza funkcję, która ułatwi dostęp do tych ulubionych.

Vectra aktualizuje dekodery

Niektóre nowości nie muszą być innowacyjne i wyjątkowe. Wystarczy, że wprowadzą rozwiązanie, które przez użytkowników zostanie uznane za przydatne i wygodne. To w zupełności wystarczy, aby taką aktualizację uznać za zdecydowanie dobrą. Właśnie w ten sposób można opisać nowość ogłoszoną przez Vectrę.

Operator poinformował o wydaniu aktualizacji dla dekoderów TV Smart 4K BOX. Wprowadza ona funkcję związaną z zarządzaniem listami ulubionych kanałów. W założeniach ma to odczuwalnie podnieść komfort korzystania z telewizji.

Warto zwrócić uwagę, że użytkownicy mieli już do dyspozycji opcję „Ulubione”, która umożliwia stworzenie listy kanałów za pomocą prostego przycisku z ikoną serduszka. Natomiast nowa aktualizacja oprogramowania dodaje funkcję „+ Stwórz listę” pozwalającą na tworzenie spersonalizowanych list ulubionych kanałów.

Dekoder TV Smart 4K BOX ma nowe możliwości zarządzania listami ulubionych kanałów

Klienci Vectry, którzy mają dekoder TV Smart 4K BOX, mogą teraz tworzyć wiele różnych list ulubionych kanałów. Przykładowo może to być lista z kanałami sportowymi lub składająca się tylko z kanałów filmowych. Ponadto listy można edytować, nadawać im indywidualne nazwy, zmieniać kolejność już dodanych kanałów, a także dostępna jest opcja ukrywania list (również tych stworzonych przez operatora).

Prawdopodobnie nikt nie przegapi omawianej zmiany. W końcu nowa funkcja została wprowadzona w kilku miejscach w interfejsie. Znajdziemy ją na pasku programu, na liście kanałów, a także w panelu konta użytkownika. Nie trzeba więc przeklikiwać się przez jakiekolwiek rozbudowane menu z licznymi opcjami, aby w wygodny sposób zarządzać listami składającymi się ulubionych kanałów.

Wypada jeszcze przypomnieć, że dekoder TV Smart 4K BOX działa w oparciu o system Android TV, co najpewniej ułatwia chociażby proces jego aktualizacji. Zaletą jest również obecność sklepu Google Play, który zapewnia dostęp do długiej listy aplikacji. Dekoder obsługuje też Chromecast i AirPlay oraz umożliwia odtwarzanie treści z zewnętrznych urządzeń.