Emoji butów zostało zmienione w prawdziwy produkt, który trafił do sprzedaży

Projektant Jose Wong wpadł na nietuzinkowy pomysł stworzenia butów, które inspirowane są emoji dostępnym na urządzeniach Apple. Co więcej, te buty naprawdę można kupić.

Emoji zmienione w prawdziwe buty

Pomyślałeś lub pomyślałaś kiedyś, że fajnie byłoby kupić buty, które wyglądają jak emoji butów z iPhone’a? Ja też nie. Nie zmienia to jednak faktu, że taki produkt powstał. Na pierwszy rzut oka przypomina sportowe obuwie Adidasa, ale pozbawione jednego z pasków.

Owszem, pod względem designu buty nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale przecież samo emoji Apple też wygląda zwyczajnie. Wyraźnie widać jednak, że faktycznie są nim inspirowane, co dla prawdopodobnie małej grupy osób będzie dużą zaletą.

Warto wspomnieć, że omawiane buty wykonane są ze skóry nubukowej, a także mają siateczkę zapewniającą przewiewność. Podobne rozwiązanie znajdziemy w wielu butach do biegania. We wnętrzu zastosowano lekką piankę EVA, a podeszwa zewnętrzna zawiera 5% gumy z recyklingu i ma charakteryzować się wysoką wytrzymałością.

Emoji butów w iOS (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Co ciekawe, na wkładce znalazł się druk procesora A(BCD)5, co jest ukłonem w stronę chipów serii A, które firma z Cupertino stosuje w iPhone’ach. Do tego mamy jeszcze odblaskowe dodatki, a także zapięcie na sznurowadła, które zapewnia dobre dopasowanie butów do kształtu stopy.

Buty z emoji dostępne są w sprzedaży

Wypada zaznaczyć, że nie mamy do czynienia z produktem, który powstał tylko w jednym egzemplarzu. Otóż projektant Jose Wong zdecydował się na wprowadzenie tych nietypowych butów do sprzedaży. Dostępne są one w różnych rozmiarach, a cena została ustalona na 219,90 dolarów, co w przeliczeniu daje niemal 900 złotych. Sprzedawane są w minimalistycznym pudełku, które nawiązuje do pudełek stosowanych przez Apple.

Buty w cenie 900 złotych nie należą do tanich, ale jeśli pod uwagę weźmiemy to, że mamy do czynienia z produktem nietuzinkowym, to cena robi się akceptowalna. Zastanawia mnie tylko, czy ktoś zdecyduje się chodzić w tych butach. Patrząc na ich kolor mogą szybko się ubrudzić, a z czasem – jak każde inne buty – ulegną uszkodzeniu.