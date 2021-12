Samsung pracuje nad nowym tabletem, ale nie na Androidzie

Rynek tabletów nie jest tak zróżnicowany jak smartfonowy, ale producenci elektroniki mają wciąż spore pole do popisu. Samsung podjął prace przy projektowaniu nowego tabletu z odłączaną klawiaturą. Nie będzie on jednak działał na Androidzie, a na Chrome OS.

Nowy tablet z Chrome OS

Samsung nie jest dużym graczem na rynku PC, a w Polsce nie znajdziemy laptopów tego producenta – przynajmniej nie w oficjalnej dystrybucji. Nie znaczy to jednak, że Koreańczycy w żaden sposób nie zaznaczają swojej obecności w tym segmencie. Oprócz komputerów z Windowsem na pokładzie, Samsung okazjonalnie tworzy także dobrej jakości Chromebooki.

Jak się okazuje, Samsung przygotowuje kolejne urządzenie działające na Chrome OS. Obecnie znajduje się w fazie projektu, a jego nazwa kodowa to Bugzzy. Ponieważ wszystkie informacje, jakie mamy na jego temat, pochodzą z nieoficjalnych źródeł, trzeba nastawić się na to, że mogą być niedokładne.

Pierwsza rzecz, jakiej można być względnie pewnym, to zastosowany procesor. W środku tabletu znajdziemy układ Intel Jasper Lake. Był on już montowany w podobnych konstrukcjach – na przykład w Galaxy Chromebook Go, należącym do urządzeń budżetowych.

Samsung Galaxy Chromebook Go (źródło: Samsung Mobile Press)

Ekran zyska rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli, co jest dość wysoką wartością jak na sprzęt z wyżej wymienionym procesorem, a i w Chromebookach taka rozdziałka to rzadkość. Ten parametr może ulec więc jeszcze zmianie.

Najważniejsze wydaje się być to, jakiego typu urządzeniem ma być Bugzzy. Został on zaprojektowany jako tablet z odłączaną klawiaturą. Już widzieliśmy tego typu konstrukcje. Wśród nich można wyliczyć na przykład Lenovo Chromebook Duet 5 czy Asus Chromebook Detachable CM3 czy CZ1 (na zdjęciu głównym).

Data premiery nowego Chromebooka od Samsunga jest nieznana. Osoby, które uwielbiają wieści o Chrome OS z pewnością będą trzymać rękę na pulsie.