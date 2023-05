Co Samsung robi z zepsutymi smartfonami? Musisz zobaczyć ten film

Producenci starają się, aby ich urządzenia były niezawodne, dając na nie gwarancję, która uprawnia do bezpłatnej naprawy usterki (o ile nie powstała ona z winy użytkownika). Samsung postanowił pokazać, jak wygląda proces naprawy smartfonów Galaxy. Jakie opcje serwisowe mają do dyspozycji klienci w Polsce?

Tak Samsung naprawia smartfony Galaxy

Na początku istotna informacja: film, który za chwilę obejrzycie, został udostępniony przez amerykański oddział Samsunga, lecz proces naprawy urządzeń jest ustandaryzowany i wszędzie wygląda tak samo. Koreańczycy przedstawiają w nim trzy metody oddania smartfona do serwisu – jeden z nich nie jest (już) dostępny w Polsce, choć kiedyś był. W dalszej części niniejszego artykułu przedstawimy, jakie opcje do wyboru mają klienci w kraju nad Wisłą.

Na udostępnionym przez amerykański oddział producenta filmie możemy zobaczyć, jak wygląda proces naprawy smartfona i jakich urządzeń używają technicy, zatrudnieni i przeszkoleni przez południowokoreańskiego giganta – mnie szczególnie spodobała się pompka, która ma za zadanie usunąć zanieczyszczenia przed kolejnym etapem serwisowania. Na wideo widać, że serwisanci mają pod ręką oryginalne części zamienne oraz maszyny, które dokończą proces naprawy.

Samsung informuje również, że każde urządzenie jest dokładnie sprawdzane od samego początku – pierwszym krokiem jest zakwalifikowanie go do naprawy, w trakcie którego technicy diagnozują problemy i porównują ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Następnie smartfon jest rozbierany, naprawiany, składany z powrotem i szczegółowo testowany oraz kalibrowany. To wszystko ma sprawić, że użytkownik odniesie wrażenie, jakby jego sprzęt przyjechał prosto z fabryki, a nie z serwisu.

Choć udostępnione przez Samsunga wideo nie prezentuje szczegółowo każdego etapu naprawy smartfona Galaxy, to mimo wszystko pokazuje proces, który często jest niedostępny dla wzroku klienta – jedynie w centrach serwisowych, które są dostępne również w Polsce.

Usługi serwisowe Samsunga w Polsce – dostępne opcje

Jak zostało przed chwilą wspomniane, klienci w Polsce mogą udać się do centrum serwisowego (ich lokalizację można znaleźć na tej stronie), gdzie wybrane naprawy zostaną wykonane na ich oczach nawet w 60 minut (taka usługa jest dostępna odpłatnie tylko w Samsung Serwis Klienta w Warszawie przy al. Solidarności 171). Naprawę można również zlecić online za pośrednictwem tej strony internetowej lub udając się do sklepu, w którym zostało kupione urządzenie.

W przeszłości w Polsce, podobnie jak w USA, dostępny był również Mobilny Serwis – klienci mogli go zamówić w Warszawie. Usługa ta nie jest jednak już dostępna. Właściciele smartfonów Galaxy mogą natomiast również skorzystać z usługi Samsung GUARD Spa za 49 złotych (w Samsung Serwis Klienta w Warszawie przy ul. Postępu 14 i al. Solidarności 171), odzyskiwania danych i naklejenia folii ochronnej, a także grawerowania wzoru/napisu na obudowie (tylko w serwisie przy al. Solidarności 171).

Ponadto, w przypadku oddania smartfona do naprawy w serwisie przy al. Solidarności 171, można poprosić o usługę Wideo Inspekcji Samsung – zapewnia ona trzy filmy z etapu weryfikacji, naprawy oraz testów, które klient otrzyma na pendrive. Jest ona dodatkowo płatna, ale firma nie podaje, ile kosztuje. Tutaj możecie natomiast sprawdzić, ile będzie kosztowała wymiana wyświetlacza, naprawa ekranu (która jest tańsza niż wymiana) i wymiana tylnej pokrywy.

W przypadku problemów z urządzeniem Samsunga można też skorzystać z usługi Zdalnego Wsparcia, aczkolwiek tylko w przypadku problemów z oprogramowaniem lub konieczności pomocy na przykład w aktualizacji oprogramowania, przywróceniu ustawień fabrycznych albo konfiguracji poczty e-mail czy wykonaniu kopii zapasowej. Wszystkie informacje na temat tej usługi znajdziecie na tej stronie, podobnie jak odpowiedzi na często zadawane pytania, w tym o to, czy jest to bezpieczne.