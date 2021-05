Samsung wznosi obsługę pogwarancyjną na wyższy poziom – oto Serwis 2.0

Samsung może się w tej chwili pochwalić największym udziałem smartfonów na Polskim rynku. Dane pokazują, że co trzeci klient w Polsce wybierał w 2020 roku smartfon Samsunga. Z dużą liczbą urządzeń wiąże się też konieczność zapewnienia odpowiedniej obsługi serwisowej. To właśnie temu zagadnieniu producent postanowił poświęcić nieco uwagi. Samsung właśnie wprowadził do Polski Serwis 2.0.

Samsung poprawia jakość serwisu i dodaje nowe usługi

Jak informuje producent, dzisiaj startuje unikalna na polskim rynku oferta usług serwisowych – Serwis 2.0. Co to oznacza? Od teraz zlecenie naprawy będzie można zlecić online. To nie jedyna zmiana. Autoryzowane Centra Serwisowe poszerzają ofertę napraw o szereg nowych usług. Oprócz tego, całodobowa infolinia została rozszerzona o wideo wsparcie. Co istotne, mówimy tutaj o naprawach nieobjętych gwarancją producenta.

Pierwsza z nowości bez wątpienia podniesie wygodę i szybkość załatwienia sprawy. Zlecenia naprawy online można dokonać na stronie usług pogwarancyjnych. Po utworzeniu zlecenia sprzęt zostanie odebrany od nas przez kuriera lub będziemy mogli go sami dostarczyć do punktu nadawczego.

Naprawione urządzenie zostanie odesłane prosto pod wskazany adres. Podczas obsługi serwisowej można na bieżąco monitorować postęp toczących się prac na stronie internetowej lub dzwoniąc na infolinię.

W ramach wymiany wyświetlacza w modelach Galaxy z serii S, Note i Fold będą też wymieniane baterie bez dodatkowych dopłat.

Równie dobrze wygląda usługa szybkiej naprawy. W centrach serwisowych Samsung Plaza klient zgłaszający się do serwisu, będzie mógł wybrać usługę „naprawa w godzinę”. Jeśli naprawa będzie trwała dłużej, wtedy klient dostanie zwrot kosztów tej dodatkowej usługi.

Nie mniej ciekawie zapowiada się wprowadzenie wideo rozmów z konsultantami. Całodobowa infolinia już teraz obsługuje i rozwiązuje masę problemów, a wzbogacenie rozmowy o obraz z pewnością pozwoli na jeszcze większą skuteczność.

Jarosław Orski, dyrektor działu Customer Care w Samsung Electronics Polska, mówi:

Pełna wygoda i najwyższa jakość usługi musi iść w parze z prostotą dlatego wystarczy uzupełnić formularz online i przygotować urządzenie do odbioru przez kuriera. Usługa serwisu w godzinę cieszy się ogromnym powodzeniem. Decyduje się na nią co dziewiąty klient serwisu ze względu na wygodę i skuteczność.

Samsung poinformował również, że od teraz w wybranych punktach możliwe będzie szybkie spersonalizowanie swojego urządzenia. Producent zauważył bowiem, że wiele osób lubi nadawać sprzętowi charakter osobisty. W związku z tym wprowadzona została oferta laserowego grawerunku. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Serwis na jaki wszyscy zasługujemy

Cieszy mnie, że producenci zaczynają dostrzegać to, że również naprawy pozagwarancyjne wymagają takiej samej uwagi jak te, wynikające z gwarancji. To, co wprowadził Samsung z pewnością podniesie wygodę i szybkość obsługi.

Problem w tym, że tego typu usługi i podejście powinno być normą, a nie, jak twierdzi Samsung, unikatem w skali kraju. Mam nadzieję, że pozostali producenci szybko to zrozumieją i już niedługo, naprawa pogwarancyjna będzie tak samo szybka, wygodna i skuteczna co serwis w ramach gwarancji.

Zlecając taką naprawę nie chciałbym być klientem drugiej kategorii, tym bardziej, że za obsługę w autoryzowanym centrum przyjdzie mi z pewnością słono zapłacić.