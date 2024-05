Galaxy Ring nie będzie tani. A do tego Samsung wyciągnie od klientów więcej pieniędzy

Inteligentny pierścień Samsunga, czyli Galaxy Ring, to urządzenie, które, mimo że nie miało jeszcze swojej oficjalnej premiery, to już budzi sporo emocji. Właśnie pojawiły się informacje na temat jego ceny.

Co już wiemy o Galaxy Ring?

Po raz pierwszy zapowiedzi dotyczące tego sprzętu pojawiły się podczas premiery serii Galaxy S24. Kolejne informacje zostały ujawnione na targach MWC 2024 w Barcelonie. Wiceprezes marki zdradził wtedy, że pierścień będzie miał „długą żywotność baterii”, choć nie podał konkretnych danych. Producent zapowiedział również, że urządzenie będzie wyposażone w zaawansowane czujniki, które mają monitorować sen, tętno, opóźnienia snu oraz ruchy nocne użytkownika.

Pojawiły się także informacje o tym, że Koreańczycy planują zintegrowanie Galaxy Ring z aplikacjami Samsung Food i e-Food Hall. Dzięki temu inteligentny pierścień będzie mógł wykorzystywać zebrane dane zdrowotne, takie jak zapotrzebowanie kaloryczne, i przesyłać je do aplikacji Samsung Food, która stworzy spersonalizowany plan diety.

Tyle może kosztować inteligentny pierścień Samsunga

Najnowsze doniesienia na temat Galaxy Ring przekazał znany informator Yogesh Brar. Donosi on, że cena tego urządzenia w USA będzie wynosić od 300 dolarów do 350 dolarów, czyli równowartość od ~1180 złotych do ~1380 złotych. Dla porównania warto dodać, że główny konkurent tego sprzętu, Oura Ring 3, kosztuje od 299 do nawet 549 dolarów.

Żeby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji pierścienia Oura, konieczne jest jednak wykupienie abonamentu za 71,88 dolarów. W rozmowie z portalem Android Authority informator zdradził, że południowokoreański producent planuje bardzo podobny model biznesowy. W tym wypadku jednak cena subskrypcji będzie wynosić „poniżej 10 dolarów”.

To znaczy, że Koreańczycy planują wyciągnąć od klientów jeszcze dodatkowe ~120 dolarów rocznie. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo, ponieważ to około 1/3 ceny samego urządzenia. Są to jednak jedynie doniesienia i ani przewidywana cena, ani wprowadzenie abonamentu nie zostało potwierdzone przez producenta.

Spodziewamy się, że koreański gigant zaprezentuje oficjalnie swój pierwszy w ofercie pierścień 10 lipca 2024 roku, wraz ze smartfonami Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 oraz trzema smartwatchami z serii Galaxy Watch 7.