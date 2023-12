Nowa funkcja aplikacji Samsung Health ułatwi życie wielu użytkownikom

Południowokoreański producent smartfonów poinformował, że wprowadza w swojej aplikacji Samsung Health nowe rozwiązanie, które z pewnością przyda się wielu osobom. Chodzi o funkcję dotyczącą przyjmowania leków. Jej możliwości wykraczają jednak daleko poza klasyczne przypomnienie o wzięciu tabletki.

Samsung Health pomoże z przyjmowaniem leków

Aplikacje oferujące ustawianie przypomnień o przyjęciu medykamentów to oczywiście żadna nowość. Również w zdrowotnej apce Samsunga do tej pory była możliwość ustalenia takiej reguły działania. Zapowiedziana przez markę funkcja, swoimi możliwościami idzie jednak sporo dalej niż tylko wyświetlenie powiadomienia o przyjęciu tabletki. Co zaoferuje użytkownikom?

Samsung oficjalnie ogłosił wprowadzenie nowego rozwiązania do swojej aplikacji Samsung Health. Będzie ono nosić nazwę „Medications tracking”, co możemy przetłumaczyć po prostu jako monitorowanie przyjmowania leków. Nowa funkcja nie tylko wyśle użytkownikom powiadomienia, ale także dostarczy informacje oraz porady na temat przyjmowania leków.

Wprowadzając do aplikacji nazwę wybranego leku, użytkownik uzyska dostęp do szczegółowych informacji na jego temat, w tym danych o skutkach ubocznych, które mogą wystąpić w wyniku interakcji między medykamentami lub w przypadku łączenia ich z alkoholem, czy kofeiną. Osoby korzystające z nowej funkcji będą mogły określać w apkce nawet kształt i kolor swoich pigułek, co pozwoli im łatwo odróżnić przyjmowane tabletki. Dawkowanie, czas przyjęcia i inne detale również mogą zostać dodane do Samsung Health.

Rozbudowane alerty nie pozwolą zapomnieć o tabletkach

Użytkownicy mogą ustawić powiadomienia przypominające zarówno o czasie przyjęcia leków, jak i o konieczności ich uzupełnienia. Warto dodać, że funkcja jest w stanie ustawić priorytety w zależności od znaczenia medykamentów. Dzięki takiemu rozróżnieniu Samsung Health wysyła przypomnienia o różnym natężeniu, od „zwykłych” do „pilnych”.

Dla kluczowych leków użytkownicy mogą ustawić „pilne” przypomnienie, które wyświetli się na pełnym ekranie ich smartfona, wraz z długim sygnałem dźwiękowym. Z kolei dla suplementów, takich jak witaminy, apka wyświetli klasyczne powiadomienie push. Posiadacze urządzeń z serii Galaxy Watch otrzymają przypomnienia także bezpośrednio na swój nadgarstek.

W swoim komunikacie prasowym Samsung poinformował, że funkcja „Medications tracking” pojawi się w USA w ramach aktualizacji w najbliższych tygodniach. Firma nie wspomina, kiedy nowość zadebiutuje w innych krajach.