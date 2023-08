Xiaomi czy Huawei? Który z producentów sprzedaje więcej tabletów?

Sytuacja na rynku tabletów nieustannie się zmienia. Niestety znowu można powiedzieć, że dobrze to już było. Który z producentów sprzedaje najwięcej tabletów i gdzie w stawce ulokowały się Huawei oraz Xiaomi?

Kto sprzedaje najwięcej tabletów? To zależy

Na początku trzeba zaznaczyć, że IDC oraz Canalys opublikowały raporty na temat wolumenu dostaw tabletów w drugim kwartale 2023 roku, co niekoniecznie przekłada się na taką samą sprzedaż, ale obecnie producenci raczej nie produkują znacznie więcej niż planują sprzedać, bowiem po okresie pandemicznego boomu popyt na tego typu urządzenia znów jest relatywnie niewielki.

źródło: Canalys

Dane, przekazywane przez IDC i Canalys, dość znacząco jednak różnią się od siebie. Przede wszystkim pierwsza z ww. firm podaje, że w drugim kwartale 2023 roku dostarczono na rynek 28,3 mln tabletów, o 29,9% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej (40,3 mln). Z kolei według Canalys producenci dostarczyli 31,018 mln sztuk, tylko o 10,6% mniej niż w Q2 2022 (37,705 mln). Różnica wynosi zatem ponad 2,7 mln egzemplarzy, więc tutaj jest całkiem duża.

Według Canalys najwięcej tabletów w drugim kwartale 2023 roku dostarczyło Apple – 12,35 mln, o 2% więcej niż rok wcześniej (12,102 mln). Na drugim miejscu pod względem wolumenu dostaw uplasował się Samsung z wynikiem 6,010 mln, o 13,6% gorszym niż rok temu (6,952 mln). Podium zamyka Amazon, który wysłał do dystrybutorów 2,206 mln sztuk (vs 3,310 mln w Q2 2022, spadek o 33,4%). Ponadto w TOP 5 Canalys znalazły się kolejno Lenovo (2,136 vs 3,509 mln, -39,1% r/r) i Huawei (1,658 vs 1,707 mln, -2,8% r/r).

Gdzie Xiaomi?

Jak z pewnością zauważyliście, w TOP 5 Canalys nie wymieniono Xiaomi, tylko uwzględniono tę firmę w grupie „Others” (pol. inni). Znajduje się ona jednak w TOP 5 IDC – na piątym miejscu z milionem dostarczonych tabletów w drugim kwartale 2023 roku, co jest wynikiem aż o 41,6% lepszym niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jest to związane z premierą nowych modeli – Pad 6 i Pad 6 Pro, które cieszą się relatywnie dużym zainteresowaniem klientów.

Według IDC Huawei z kolei dostarczył w drugim kwartale 2023 roku 1,7 mln tabletów, co jest podobną ilością do podawanej przez Canalys. IDC twierdzi jednak, że wolumen dostaw rok do roku zmniejszył się aż o 22,9%, z 2,1 mln w Q2 2022. TOP 3 też wygląda inaczej niż u Canalys:

Apple – 10,5 mln vs 12,6 mln, spadek o 16,8% rok do roku, Samsung – 5,2 mln vs 7,1 mln, -18,3% r/r, Lenovo – 2,1 mln vs 3,5 mln, -38,8% r/r.

IDC zastrzega jednak, że są to wstępne dane i mogą jeszcze ulec zmianie. W przypadku Canalys jest zaś to ostateczny raport za drugi kwartał 2023 roku.