Kiedy premiera Samsung Galaxy Z Flip FE? Zaskakujące informacje

Do tej pory spodziewaliśmy się, że składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip FE zadebiutuje razem z Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7. Właśnie okazuje się, że Koreańczycy zaprezentują go w innym terminie.

Samsung Galaxy Z Flip FE – premiera przesunięta na inny termin

O pierwszym składanym smartfonie Samsunga z dopiskiem „FE” mówi się od dawna. Oczekiwania wobec niego są bardzo duże, ponieważ może on być przełomem dla producenta z Korei Południowej. Potencjalnie ma bowiem szansę pomóc mu dotrzeć do większej liczby klientów dzięki przystępniejszej cenie (początkowej).

Historyczny moment ma jednak nastąpić później niż się spodziewaliśmy, ponieważ według południowokoreańskiego serwisu The Bell składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip FE zostanie zaprezentowany „kilka miesięcy później” niż Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7.

Premiery następców modeli Samsung Galaxy Z Flip 6 i Samsung Galaxy Z Fold 6 spodziewamy się w lipcu lub sierpniu 2025 roku, więc składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip FE zadebiutuje najwcześniej w czwartym kwartale, o ile Koreańczycy nie przeniosą jego prezentacji na początek 2026 roku – dobrą okazją wydają się targi CES 2026 w styczniu lub MWC 2026 w marcu.

Dlaczego premiera Galaxy Z Flip FE opóźniona o kilka miesięcy?

Powodem, dla którego Koreańczycy są zmuszeni przesunąć premierę pierwszego składaka z dopiskiem „FE”, jest fakt, że składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip FE zostanie wyposażony w procesor Exynos 2500. Wcześniej długo mówiło się, że Galaxy Z Flip FE będzie miał procesor Exynos 2400.

Początkowo Exynos 2500 miał trafić do Galaxy S25, a następnie, gdy prace nad nowym SoC nie szły zgodnie z planem, do Galaxy Z Flip 7. Z uwagi na niski uzysk z produkcji zostanie on jednak zastosowany w bardziej przystępnym Flipie. Według wcześniejszych doniesień, Samsung planował wyprodukować w 2025 roku tylko 900 tysięcy egzemplarzy Galaxy Z Flip FE.

Jednocześnie Koreańczycy prowadzą prace nad układem Exynos 2600. Według serwisu The Bell powinni je zakończyć w połowie trzeciego kwartału 2025 roku, jeśli chcą umieścić ten procesor w smartfonach z serii Galaxy S26.