Dobrze Ci radzę: kup iPhone’a dzisiaj, nie jutro

Aktualne ceny smartfonów Apple można dziś uznać za (całkiem) atrakcyjne. Długo jednak takie nie zostaną, dlatego nie warto zwlekać z zakupem nowego iPhone’a.

Apple moze podnieść ceny iPhone’ów wcześniej niż dopiero jesienią 2026 roku

Standardową praktyką Apple jest rewizja ceny po premierze nowej generacji. Najczęściej jest to obniżka, choć zdarzała się też podwyżka, gdy kurs złotego względem dolara był niekorzystny dla klientów z Polski.

Niedawno Tim Cook oznajmił, że iPhone i inne urządzenia Apple zdrożeją, lecz wówczas zostało to odczytane jako zapowiedź wyższej ceny iPhone’ów 18 Pro i 18 Pro Max w momencie premiery względem oryginalnej ceny iPhone’a 17 Pro i 17 Pro Max we wrześniu 2025 roku.

Branżowi informatorzy twierdzą jednak, że Amerykanie mogą zdecydować się na niestandardowe posunięcie i podnieść ceny wcześniej niż dopiero jesienią 2026 roku w momencie premiery nowych smartfonów z serii iPhone 18 Pro.

Mark Gurman uważa, że Tim Cook nie bez powodu zasygnalizował podwyżkę cen już teraz – jego zdaniem są one raczej nieuninknione i nie jest to sprawa jesienna. Informator pokusił się również o stwierdzenie, że zbliżająca się wyprzedaż „back to school” (która zwyczajowo startuje w czerwcu) może stanowić „bufor” dla podwyżek.

Regarding Apple price hikes, have to imagine these are fairly imminent. No other reason to flag them now. I’d also note that Apple back to school sale is very imminent, and it could make sense to tie these together as a buffer. Either way this is happening soon. Not a fall thing. — Mark Gurman (@markgurman) June 18, 2026

Podobnie twierdzi informator z Chin, posługujący się nickiem Ice Universe. Według niego Apple może przygotowywać się do uwolnienia popytu poprzez wyprzedaż „Back to school”, zanim wdroży nową strukturę cen.

Ice Universe uważa, że Apple może nie czekać z podwyżką cen do premiery iPhone’a 18 Pro, ale raczej podjąć działania w nadchodzących tygodniach. Serwis MacRumors jest jeszcze mniej optymistyczny i twierdzi, że ceny smartfonów iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i iPhone Air mogą wzrosnąć jeszcze w tym miesiącu.

Nie czekaj do jutra. Kup iPhone’a już dzisiaj

Zwlekanie z kupnem nowego iPhone’a w nadziei, że za kilka dni czy tygodni cena najnowszego smartfona Apple spadnie, może zatem nie opłacić się. Dziś iPhone’a 17 można kupić w renomowanych sklepach od 3749 złotych, iPhone’a 17 Pro od 5399 złotych, iPhone’a 17 Pro Max od 5999 złotych, iPhone’a 17e od 2849 złotych, a iPhone’a Air od 3699 złotych.

Nie wiadomo jednak, jak duża może być podwyżka, choć według wyliczeń iPhone 18 Pro powinien kosztować o 300 dolarów więcej niż iPhone 17 Pro, jeśli Apple chciałoby zachować marżę na obecnym poziomie. Tak duży wzrost wydaje się raczej nierealny, ale o 100 czy nawet 200 dolarów już jak najbardziej.

Możliwe, że ceny „Siedemnastek” wzrosną o 100 dolarów (400-500 złotych), a „Osiemnastek” Pro o 200 dolarów (800-1000 złotych), choć na tę chwilę to tylko („optymistyczna”) subiektywna prognoza.