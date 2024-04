Masz tego iPada? Według Apple powinien być już w muzeum

Gigant z Cupertino po raz kolejny zaktualizował swoją listę sprzętów „vintage”. Tym razem trafił na nią jeden z iPadów. Bardzo możliwe, że jeszcze masz go w swojej szufladzie. Teraz ewentualna naprawa tego urządzenia może być nieco trudniejsza.

„Muzealna lista Apple” to żaden clickbait

Apple niektóre ze swoich urządzeń kwalifikuje jako „vintage”, czyli po prostu stare. Zazwyczaj taką etykietę otrzymują urządzenia, których sprzedaż została zakończona od 5 lat do 7 lat temu. Nie zawsze jednak producent zalicza do tej kategorii całą serię urządzeń. Przykładem tego mogą być iPhone’y 8 i 8 Plus. W ich przypadku na „muzealną listę” trafiły jedynie ich czerwone wersje.

Kiedy Apple oznacza swoje urządzenia mianem „vintage”, użytkownicy nie mogą być pewni co do możliwości naprawy takiego sprzętu w autoryzowanych punktach serwisowych. Przeprowadzenie naprawy zależeć będzie od dostępności wymaganych części. Kiedy od zakończenia sprzedaży modelu minie jednak 7 lat, to urządzenia są etykietowane jako „przestarzałe”, co w praktyce oznacza, że nie są już do nich dostępne części zamienne.

Obecnie na „muzealnej liście” znajdują się smartfony iPhone: 4, 5, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 8 Red, 8 Plus Red i iPhone’a SE. Wśród tabletów są to z kolei iPad: Air, Air 2, mini 2, Pro 9.7, Pro 12.9 oraz iPad 1. i 5. generacji. Do tej listy dołącza właśnie kolejny sprzęt.

iPad mini 4 to już przeżytek

Ten model tabletu Apple miał swoją premierę w 2015 roku i trzeba przyznać, że jak na tamte czasy oferował naprawdę sporo. Producent umieścił w nim wyświetlacz LCD o przekątnej 7,9 cala i rozdzielczości 2048 × 1536 pikseli, akumulator o pojemności 5124 mAh, 2 GB RAM, 8 Mpix aparat, a nawet moduł LTE i maksymalnie 128 GB przestrzeni na system, aplikacje i pliki.

Jeśli wśród Was jest ktoś, kto jeszcze korzysta z tego urządzenia, to jest może to być dobry moment, by wyposażyć się w części zamienne. Za dwa lata tablet zostanie sklasyfikowany jako przestarzały i ich zamówienie nie będzie już możliwe.