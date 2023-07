Samsung odda ci pieniądze za zakup smartwatcha. Jak skorzystać z oferty?

To oczywiście nie jest pierwszy raz kiedy spotykamy się z taką promocją właśnie w wykonaniu Samsunga. Widać producentowi mimo wszystko opłaca się serwowanie klientom cashbacku za zakup swoich produktów, ponieważ robi to raz na jakiś czas. Tym razem oferta objęła smartwatche z serii Galaxy Watch 5. Ile można zyskać?

Kup smartwatch Samsung i odzyskaj część pieniędzy

Dla tych, którzy nigdy wcześniej nie natknęli się na tego rodzaju promocję przygotowaną przez południowokoreańskiego producenta, należy się kilka słów wyjaśnienia. Samsung po zakupie swojego sprzętu oferuje klientom prawdziwy cashback. Pieniądze znajdą się bezpośrednio na koncie bankowym. Nie otrzymacie ich w formie bonów lub kart podarunkowych.

Poprzednie, podobne akcje promocyjne Samsunga, dotyczyły nie tylko smartwatchy, ale także tabletów. W kwietniu tego roku przy zakupie Galaxy Watch 5 można było zyskać 300 złotych, a przy zakupie Galaxy Watch 5 Pro 400 złotych zwrotu. Producent naprawdę rozpieszcza swoich klientów, ponieważ tym razem jest jeszcze lepiej. Po zakupie zegarka na koncie klienta może ponownie znaleźć się aż 700 złotych.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem smartwatcha z serii Galaxy Watch 5, to teraz może być na to naprawdę dobry moment. W tej promocji, podobnie jak w poprzedniej, biorą udział Samsung Galaxy Watch 5 40 mm, Galaxy Watch 5 44 mm oraz Galaxy Watch 5 Pro. Wartość cashbacku, jaki można otrzymać po ich zakupie, wynosi odpowiednio 450 złotych, 450 złotych oraz 700 złotych.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro (fot. Tabletowo.pl)

Jak skorzystać z oferty?

Samsung za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformował o możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za zakup jednego z wybranych zegarków z rodziny Galaxy Watch 5. Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z oferty? To dziecinnie proste, ponieważ cała procedura została zawarta w zaledwie trzech krokach.

Pierwszym i najważniejszym punktem jest zakup zegarka Galaxy Watch 5 lub Galaxy Watch 5 Pro do 13.08.2023 roku u jednego z partnerów handlowych producenta. Następnie do 20.08.2023 roku należy wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy. Dołączony do niego musi zostać dowód zakupu urządzenia, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym, zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym, wskazanie partnera handlowego, u którego zakupiono produkt, oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 14 dni zwrot pieniędzy w wysokości 450 złotych lub 700 złotych znajdzie się na naszym koncie.

Wśród partnerów handlowych biorących udział w akcji znaleźli się m.in. operatorzy: Orange, T-Mobile, Plus i Play oraz sklepy takie jak: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, Empik, NEONET i wiele innych. Ich pełną listę oraz szczegóły dotyczące promocji znajdziecie w jej Regulaminie.