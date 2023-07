Nowe słuchawki REDMAGIC będą rajem dla gamingowych uszu

Zastanówcie się przez chwilę, jakie powinny być niemal idealne bezprzewodowe, dokanałowe słuchawki dla graczy. Niewykluczone, że marka REDMAGIC przy opracowywaniu Cyberbuds DAO TWS zadała sobie podobne pytanie i postanowiła spełnić każdą potrzebę, jaka tylko przyszła jej do głowy.

Granie bez kabli

Odkładając na razie wszystkie podpunkty, które można traktować jako miły dodatek, warto zacząć od najważniejszego, czyli dźwięku. REDMAGIC postawiło na 11-milimetrową, ruchomą cewkę i membranę wykonaną z mieszanki papieru wełnianego i LCP (Liquid Crystal Polymer), co powinno zapewnić wysoką jakość dźwięku. W przypadku gamingowych sprzętów równie ważnym elementem w bezprzewodowych słuchawkach czy głośników jest stabilne połączenie o niskim opóźnieniu. Producent zastosował zatem chipset Qualcomm S5, dzięki czemu słuchawki pracują w standardzie Bluetooth 5.3, dźwięk nie zacina się podczas grania, a opóźnienie może sięgać zaledwie 28 milisekund.

Słuchawki Cyberbuds DAO (Źródło: REDMAGIC)

Niskie opóźnienie i stabilność to nie jedyne sprzętowo-programowe cechy zestawu. Słuchawki wyposażono również w aktywną redukcję szumów o mocy wyciszenia sięgającej 48 dB. Nie zabrakło też dedykowanej aplikacji GoPer do sterowania equalizerem, wybierania kodeków audio czy uruchomienia trybu gamingowego.

Futurystyczne słuchawki

Każdą pchełkę wyposażono w akumulator o pojemności 35 mAh, natomiast w etui zaszyto ogniwa o łącznej pojemności 350 mAh. Według producenta słuchawki powinny grać nawet do 7,5 godziny na jednym ładowaniu. Samo pudełko, w którym przechowuje się pchełki, ma aluminiową ramkę, przezroczyste wieczko (podobnie jak obudowa słuchawek) oraz otwór, przez który można przewinąć łańcuszek lub sznurek i mieć zestaw zawsze pod ręką w czasie podróży. Co ciekawe, to nie jedyna funkcja tej „przelotki”.

Słuchawki Cyberbuds DAO (Źródło: REDMAGIC)

Musicie bowiem wiedzieć, że słuchawki można ładować bezprzewodowo na ciekawie zaprojektowanej, futurystycznej podstawce. Ta natomiast ma w sobie wbudowane pokrętło, przez które przechodzi etui. Wystający element nie jest tylko ozdobnikiem – za jego pomocą można sterować głośnością, przełączać się pomiędzy trybami muzycznym i gamingowym oraz zmieniać rodzaj podświetlenia RGB dostępnego w słuchawkach.

7.5 Ocena

Ciekawy projekt, gamingowe parametry łączności bezprzewodowej, podświetlenie RGB, aktywna redukcja szumów, długi czas pracy na baterii i kompatybilność z PC, Playstation 4 i 5 oraz Nintendo Switch – brzmi jak zestaw prawie idealny. Brakuje tylko niskiej ceny urządzenia. Niestety tutaj muszę Was trochę zmartwić. REDMAGIC ustaliło cenę dla zestawu Cyberbuds DAO TWS na poziomie 229 euro, czyli ~1010 złotych. Sporo jak na dokanałowe pchełki. Gdy jednak spoglądamy na specyfikację sprzętu i zawartość opakowania (w końcu mówimy o słuchawkach ładujących się bezprzewodowo z dedykowaną stacją), to cena wydaje się poniekąd uzasadniona.

Jeżeli zatem macie wolne ~1000 złotych i szukacie gamingowych słuchawek, być może warto poczekać do 2 sierpnia 2023 roku – wtedy to na oficjalnej stronie REDMAGIC ruszy sprzedaż Cyberbuds DAO TWS.