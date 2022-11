Elegancko! Samsung wydał metalowe bransolety do Galaxy Watch 5

Chociaż smartwatche na ogół sprzedawane są w komplecie z silikonowymi paskami, to wciąż istnieje spore grono odbiorców, którzy preferują nieco mniej standardowe materiały. Specjalnie dla takich ludzi Samsung wydał właśnie dwie metalowe bransolety kompatybilne z modelami z serii Galaxy Watch 5.

Metal dodaje elegancji

Nie da się ukryć, że zegarki z metalową bransoletą mają w sobie coś eleganckiego. Nie bez powodu tak wiele modeli wykonanych jest właśnie z tego materiału. Co jeśli jednak chcemy dodać sobie nieco elegancji, ale jednocześnie wolimy smartwatch od zwyczajnego zegarka analogowego?

Właśnie z tego powodu wielu producentów decyduje się na udostępnienie opcji dokupienia bransolet wykonanych z metalu, stworzonych z myślą o smartwatchach. Podobnie uczynił właśnie Samsung, który dodał do swojej oferty w oficjalnym koreańskim sklepie dwie nowe bransolety przystosowane do Galaxy Watch 5 i 5 Pro.

Klasyczna bransoleta i pasek Milanese

Pierwsza z nowych bransolet od Samsunga swoim wyglądem przypomina te z typowych eleganckich zegarków analogowych. Wykonana została ona z tytanu, który słynie ze swojej wytrzymałości i odporności na zarysowania. Nie jest to jednak metal tak ciężki jak stal, przez co jest preferowany w bransoletach do zegarków. Zapięcie tego modelu jest magnetyczne, a klienci mają opcję regulacji jego długości. Kompatybilny jest on wyłącznie z Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Druga bransoleta wygląda jak żywcem wyjęta z eleganckiego zegarka damskiego. Ma ona typową dla takich modeli strukturę siateczki, przez co zapewnia też lepszą cyrkulację potwietrza. Wykonana została ze stali nierdzewnej, a do tego również ma łatwą w obsłudze regulację długości. Występuje w wariantach 40 mm i 44 mm.

7.5 Ocena 8 Ocena 9 Ocena

Obie bransolety dostępne są w tych samych wariantach kolorystycznych: srebrnym i czarnym. Na stronie producenta można kupić pasek Milanese za 99000 wonów (około 350 złotych), zaś tytanowa bransoleta do Samsung Galaxy Watch 5 Pro kosztuje 253000 wonów (około 850 złotych).

Są to naprawdę wysokie kwoty, ale należy mieć na uwadze, że to produkty wykonane z wysokiej jakości materiałów i sprzedawane przez Samsunga jako oficjalne akcesoria. Mimo wygórowanych cen na pewno znajdą one swoich zwolenników. Być może trafią też do polskiej dystrybucji, gdyż poprzednia wersja paska Milanese do Galaxy Watch 4 była u nas dostępna.