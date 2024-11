A jednak! Samsung Galaxy Tab S10 FE nadchodzi

Samsung potwierdził istnienie Galaxy Tab S10 FE, który będzie uzupełnieniem serii tabletów Galaxy Tab S10. Informacje ujawnione przez oficjalną stronę firmy oraz certyfikacje modelu zdradzają szczegóły dotyczące specyfikacji i planowanej premiery. Co już wiemy o bardziej przystępnym cenowo modelu, którego brakowało w najnowszej serii południowokoreańskiego producenta?

Seria Galaxy Tab S10 była wybrakowana

Seria Galaxy Tab S10 została zaprezentowana i do Polski trafiła we wrześniu tego roku. W jej ramach otrzymaliśmy modele Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra. Galaxy Tab S10+ wyróżnia się 12,4-calowym ekranem AMOLED o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz, co zapewnia płynność wyświetlania zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Galaxy Tab S10 Ultra z kolei wyposażony jest w większy, 14,6-calowy wyświetlacz AMOLED, oferuje imponującą przestrzeń roboczą i znakomitą jakość obrazu dzięki wsparciu technologii VESA DisplayHDR.

Oba modele są zasilane przez procesor MediaTek Dimensity 9300+, co gwarantuje doskonałą wydajność i obsługę najbardziej wymagających aplikacji. Dodatkowo urządzenia te wyposażono w zaawansowane systemy chłodzenia, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z pełni mocy tabletu bez obaw o przegrzewanie – a przynajmniej tak twierdzi producent. Pojemne akumulatory, wspierające szybkie ładowanie, pozwalają na długie godziny pracy i rozrywki.

Brak standardowego modelu Galaxy Tab S10 wywołał pewne zdziwienie. Wygląda jednak na to, że Samsung wypełni tę lukę, wprowadzając… Galaxy Tab S10 FE.

Samsung Galaxy Tab S10 FE – co już wiemy?

Do tego, że w ogóle pojawi się na rynku model Galaxy Tab S10 FE, przyznał się sam producent, ponieważ został on wymieniony w materiałach promocyjnych Samsunga dotyczących aplikacji Goodnotes, gdzie wskazano, że model ten będzie objęty promocją z darmowym rokiem dostępu do aplikacji, ważną do 31 lipca 2025 roku. Sugeruje to, że premiera urządzenia nastąpi znacznie wcześniej.

W sieci pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że nowy model będzie oferował ulepszenia względem swojego poprzednika, czyli Galaxy Tab S9 FE. Oczekuje się m.in. wyższej jakości aparatu. Główny sensor ma mieć 12 Mpix – zamiast 8 Mpix.

Dodatkowo Galaxy Tab S10 FE ma być dostępny w wersjach z Wi-Fi i 5G, podobnie jak wcześniejsze modele z serii Fan Edition. Tablet będzie skierowany do użytkowników szukających zaawansowanego, ale przystępnego cenowo urządzenia, idealnego do codziennego użytku. Szczegóły dotyczące procesora czy rozmiaru ekranu nie zostały jeszcze potwierdzone.

Premiera Galaxy Tab S10 FE ma szansę przyciągnąć uwagę użytkowników, którzy cenią funkcjonalność i dobrą jakość w rozsądnej cenie. Oficjalna data debiutu nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że urządzenie trafi na rynek w pierwszej połowie 2025 roku.