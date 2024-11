Aplikacja Lidla nie działa! Nie skorzystasz z rabatu na kurczaka

Wygląda na to, że aplikacja Lidla ma spore problemy z działaniem. Użytkownicy z całej Polski żalą się w mediach społecznościowych, że nie są w stanie aktywować kuponów rabatowych, a apka monituje o błędach.

Kurczak pokonał aplikację Lidla

Wszyscy, którzy wybrali się (zgodnie ze znaną reklamą tej sieci sklepów) na sobotnie zakupy do Lidla i chcieli skorzystać z kuponów rabatowych, mocno się zawiedli, ponieważ aplikacja Lidl Plus odmawia posłuszeństwa – po prostu nie działa. Aktualnie użytkownicy w mediach społecznościowych na masową skalę skarżą się, że nie są w stanie aktywować żadnego z kuponów dostępnych w aplikacji.

Nie wiadomo, jakie są dokładnie powody tego stanu rzeczy, jednak jedną z możliwości zawsze jest zwykłe przeciążenie systemu. Można więc zażartować, że to właśnie filet z kurczaka rozłożył aplikację Lidla na łopatki, ponieważ to właśnie zniżka m.in na ten produkt znalazła się wśród kuponów rabatowych, których nie można aktywować z poziomu aplikacji.

Błąd, który obecnie występuje w działaniu apki Lidl Plus, polega na tym, że przy próbie aktywowania któregokolwiek z dzisiejszych kuponów, program wyświetla u dołu ekranu monit na czerwonym tle o treści „Nie udało się aktywować kuponu”.

Błąd w aplikacji Lidl Plus (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Czy karta Lidl Plus działa?

W tym momencie wszystkie inne funkcje apki, poza kuponami, działają. Przy kasie można więc teoretycznie zeskanować kartę Lidl Plus, ponieważ jest ona dostępna w dedykowanej zakładce. Bez aktywowania kuponów nie zostaną jednak naliczone żadne rabaty na zakupy.

Błąd w kasie samoobsługowej po zeskanowaniu Lidl Plus (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Ponadto przy próbie zeskanowania kodu karty niektórzy użytkownicy na ekranie kasy samoobsługowej widzą błąd „Lidl Plus connection filed”. Na oficjalnej stronie internetowej, ani w kanałach w social mediach, Lidl Polska nie odniósł się jeszcze do całej sytuacji. Nie wiadomo więc kiedy działanie aplikacji wróci do normy.

Warto dodać, że to pierwsza tak poważna awaria Lidl Plus w ostatnim czasie. Dotychczas na łamach Tabletowo.pl zdecydowanie częściej informowaliśmy Was o awariach największego konkurenta sieci, czyli Biedronki, której Shakeomat też miewał różne problemy.