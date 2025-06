Samsung zrobi porządek z nieaktywnymi kontami

Z wiadomości, które trafiają do użytkowników produktów Samsunga, wynika, że Koreańczycy zamierzają uporządkować kwestię nieaktywnych kont. Co to oznacza?

Samsung zabiera się za nieaktywne konta

Jeśli nie korzystałeś/korzystałaś ze swojego konta Samsung od dłuższego czasu, to prawdopodobnie dotyczą Cię planowane zmiany. Otóż firma ogłosiła wprowadzenie nowej polityki związanej z nieaktywnymi kontami. Warto podkreślić, że celem jest m.in. ochrona danych osobowych użytkowników.

Jak wskazują wiadomości e-mail wysyłane do użytkowników, po wdrożeniu nowej polityki, wybrane konta Samsung zostaną uznane za nieaktywne, a następnie usunięte. Dotyczyć będzie to kont, na które nie logowano się lub które nie były używane przez 24 miesiące.

Koreańczycy podkreślają, że w przypadku usunięcia konta dostęp do niego zostanie ograniczony, a wszystkie dane powiązane z kontem będą usunięte. Należy pamiętać, że usuniętych kont i danych nie będzie można przywrócić. Samsung dodaje, że dane będą jednak przechowywane zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi i obowiązującymi przepisami.

Łatwo się domyślić, że w celu uniknięcia usunięcia konta, należy przynajmniej raz na 24 miesiące wykazać jakąkolwiek aktywność na koncie. Może to być po prostu zalogowanie się na konto.

(screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Nie wszystkie konta zostaną usunięte

Producent przygotował listę wyjątków, które zapobiegną uznaniu konta za nieaktywne i docelowo jego usunięciu. Wśród tych wyjątków znajdą się zarejestrowane konta rodzinne, konta, na których odnotowano gromadzenie/korzystanie z punktów członkowskich oraz konta wykorzystywane do zakupów na stronie Samsunga.

Wypada jeszcze dodać, że użytkownicy, których konta mogą zostać usunięte, z odpowiednim wyprzedzeniem dostaną wiadomości e-mail. Oznacza to, że będą mogli wykonać jedną z aktywności, aby nie doprowadzić do niepożądanego usunięcia konta.

Samsung wspomniał też o zmianach w sposobie powiadamiania o aktualizacjach regulaminu. Użytkownicy będą dostawać wiadomości e-mail tylko w przypadku istotnych aktualizacji, które bezpośrednio wpłyną na ich prawa i obowiązki.

Data wejścia nowej polityki została ustalona na 31 lipca 2025 roku. Użytkownicy mają więc jeszcze trochę czasu, aby przygotować się do zmian i – w razie konieczności – wykonać aktywność na swoim koncie.