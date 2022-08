Samsung bardzo potrzebuje lepszego czytnika linii papilarnych w smartfonach

Wrażenia po ostatnich premierach składanych telefonów Samsunga już opadły, a oczy fanów kierują się powoli na flagową serię Galaxy S od koreańskiego producenta. Ostatnie informacje wskazują, że możemy się w niej spodziewać ulepszonego sensora odcisków palców.

Nowy, lepszy czytnik odcisków palców w Samsungach

Chociaż nadal nie wiemy kiedy spodziewać się następnej premiery flagowców od koreańskiego hegemona technologicznego, to już pojawiają się plotki jakoby smartfon miał korzystać z nowej, ulepszonej technologii czytnika linii papilarnych. Dostawcą komponentów zostanie Qualcomm, i wykorzystuje się je już chociażby w urządzeniach vivo – na przykład w X80 Pro.

Technologia nazywająca się „3D Sonic Max” pozwala na jeszcze szybsze i dokładniejsze weryfikowanie naszego odcisku palca, a także charakteryzuje się powiększonym obszarem działania, dzięki czemu łatwiej jest trafić palcem w pole skanera. Jeśli Samsung rzeczywiście zdecyduje się na zamontowanie takiego czytnika w swoich nowych smartfonach, to spodziewać możemy się poprawienia wyników szybkości uwierzytelniania, które w urządzeniach tego producenta raczej nigdy nie należały do najlepszych.

Chociaż wszystko zmienia się z czasem i modele Samsunga coraz częściej oferują zadowalająco szybkie czytniki linii papilarnych, to w historii zapisał się on raczej jako producent ze słabymi wynikami na tej płaszczyźnie. Należy pamiętać, że topowy model Galaxy S22 Ultra ma zamontowany ulepszony sensor odcisków palców, ale konkurencja nie śpi i mimo to dała już radę prześcignąć go pod tym względem.

Jeśli Samsung chce zaoferować swoim użytkownikom jeszcze szybszy i bezpieczniejszy czytnik, to logicznym jest zamontowanie w nadchodzących urządzeniach czujnik produkcji Qualcomma. Warto jednak zaznaczyć, że nie wiadomo czy w takiej sytuacji producent zdecydowałby się na użycie lepszej technologii we wszystkich urządzeniach z serii Galaxy S23, czy pozostawiłby ją jedynie dla topowego modelu Galaxy S23 Ultra.

Premiera Galaxy S23 raczej nie w tym roku

Samsung wciąż nie ogłosił kiedy planuje zaprezentować nową wersję urządzeń z serii Galaxy S. Pojawiają się natomiast coraz liczniejsze spekulacje, że następne wydarzenie Unpacked będzie miało miejsce na początku przyszłego roku i to wtedy producent pokaże nowe urządzenia.

Poza plotką o ulepszonym czytniku linii papilarnych, po sieci krążą również informacje o planach Koreańczyków co do zamontowania w Galaxy S23 Ultra aparatu z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix, czy użyciu w nim procesora Snapdragon 8 Gen 2. Są też pogłoski o wydłużeniu czasu pracy na baterii poprzez montowanie w telefonach z serii Galaxy S23 większych ogniw. Jednak ile z tych przewidywań faktycznie się sprawdzi? Tego dowiemy się dopiero w dniu premiery.