Topowym flagowcem Samsunga będzie… Galaxy S20 Ultra

O przyszłorocznych flagowcach Samsunga wiemy już całkiem sporo i wydawało się, że przynajmniej w przypadku niektórych kwestii producent niczym nas już nie zaskoczy. Tymczasem właśnie pojawiły się informacje, których zupełnie się nie spodziewaliśmy. Do rodziny Galaxy S20 ma bowiem dołączyć… Galaxy S20 Ultra.



Właściwie od samego początku mówiło się, że w przyszłym roku Samsung zaprezentuje Galaxy S11e, Galaxy S11 i Galaxy S11+. Niektórzy brali pod uwagę możliwość, że Koreańczycy pójdą śladami Huawei i przeskoczą numerację z „dziesiątki” od razu do „dwudziestki”, lecz wszystkie dotychczasowe doniesienia zdawały się nie potwierdzać takiego scenariusza. Końcówka roku przyniosła jednak dużo nowych, niespodziewanych informacji.

Samsung Galaxy S20

W wigilię świąt Bożego Narodzenia jeden z najlepiej poinformowanych w planach wydawniczych Samsunga leaksterów, @UniverseIce, dał do zrozumienia, że przyszłoroczne flagowce Samsunga otrzymają oznaczenie Galaxy S20. Kilka godzin później, dość enigmatycznie dodał jeszcze, że „Przyszły rok to 2020 i 20 jest nowym początkiem”. Wówczas nie wiedzieliśmy jednak, co to może oznaczać. Aż do dziś.

W sieci pojawiły się nowe doniesienia, według których Samsung rozesłał do swoich partnerów i producentów akcesoriów informację o nazwach przyszłorocznych flagowców. Wynika z nich, że Koreańczycy szykują większą niż się spodziewaliśmy zmianę w nomenklaturze. Seria Galaxy S20 nadal ma się składać z trzech modeli, ale będą się one nazywać: Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra. W przypadku tego ostatniego może dodatkowo pojawić się dopisek „5G”, ponieważ smartfon ten ma być dostępny wyłącznie w wersji z modemem 5G.

Na razie nie zapowiada się, że Galaxy S20e również trafi na rynek. Losy następcy Galaxy S10e nie są znane – jego premiera stoi pod wielkim znakiem zapytania. Najwyraźniej kompaktowe flagowce sprzedają się poniżej oczekiwań, mimo że wielu Czytelników Tabletowo pochlebnie wypowiadało się o ww. modelu. Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, Galaxy S20 (to jest ten „nowy początek”, o którym mówił @UniverseIce) zostanie wyposażony w 6,2-calowy ekran, Galaxy S10+ w 6,7-calowy, a Galaxy S20 Ultra w 6,9-calowy.

Galaxy S20 i Galaxy S20+ mają być dostępne zarówno w wersjach z modemem 4G, jak i wariantach obsługujących sieć piątej generacji. Według ostatnich informacji, Samsung zaprezentuje przyszłoroczne flagowce z tej linii 11 lutego 2020 roku wraz z nowym składanym smartfonem z klapką.

Polecamy również:

Źródło: @HarmlessKarl, @UniverseIce, WinFuture