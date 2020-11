Czy Samsung Galaxy Note20 Ultra nadaje się do grania w chmurze? Sprawdzimy to!

Stało się! Tytuły znane z konsol czy naszych komputerów osobistych można już odpalić na smartfonach. Z tej okazji Samsung zaprosił nas do Galaxy Note20 Ultra League, w ramach której zmierzymy się z innymi redakcjami w wyścigu o pierwsze miejsce w Forza Horizon 4. W ramach tej akcji przetestujmy, jak smartfon Galaxy Note20 Ultra sprawdza się w roli mobilnej konsoli.

Międzyredakcyjny turniej w Forza Horizon 4

Na linii startu ustawiamy się zaopatrzeni w:

Samsunga Galaxy Note20 Ultra – warto zapoznać się z jego recenzją, jest na czym oko zawiesić,

pada MOGA XP5-X Plus – można śmiało powiedzieć wielofunkcyjnego pada. Możemy grać w chmurze w gry z konsoli Xbox, używając przy tym kontrolera – dokładnie tak, jak na konsoli. Warto dodać, że zestaw obejmuje uchwyt mocowany na telefonie, zintegrowany powerbank i przyciski do zaawansowanej obsługi gier, które można zmapować, a także kable do ładowania lub grania przewodowego,

Xbox Game Pass – ponad 100 gier z Xboxa, które mamy zawsze w kieszeni. Nieistotne, czy siądziemy w domu czy jesteśmy w trasie, rozpoczynamy rozgrywkę na naszej konsoli a kończymy… na telefonie!

i, na sam koniec, nasze umiejętności! A tego nie da się kupić!

Na papierze wszystko wygląda perfekcyjnie. Samsung Galaxy Note20 Ultra ma mocny procesor, duży ekran, łączność 5G, Game Launcher oraz mocny system audio. Te czynniki powinny sprawdzić się idealnie w naszym wyzwaniu.

Dodam jeszcze, że sam na co dzień korzystam z subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate – co miesiąc otrzymuję świetne dodatkowe gry. No i Microsoft nie zasypuje gruszek w popiele – co chwila czymś mnie zaskakuje – tutaj przykład.

Kilka słów o grze

Trzeba powiedzieć, że pomimo kilku lat na karku, Forza wciąż jest jednym z najlepszych tytułów wyścigowych na konsolę Microsoftu. Gra oferuje ponad 450 licencjonowanych samochodów do wyboru (z czego każdy można modyfikować pod swoje preferencje), a oprócz tras wyznaczonych przez dewelopera, oddano nam (graczom) możliwość wyznaczania własnych tras wyścigowych. Można śmiało powiedzieć, że to jedna wielka piaskownica, w której jest co robić.

Dodatkowo w grze jest system pór roku, które zmieniają się co określony czas. Każda z nich zmienia rozgrywkę. Na przykład zimą zamarzają jeziora, przez co gracz zyskuje możliwość dojechania do miejsc niedostępnych podczas innych pór roku, a jesienią drogi są zazwyczaj mokre, co zmniejsza przyczepność. Latem i wiosną oprawa graficzna po prostu wgniata w fotel.

Redakcja, która wygra z pozostałymi, będzie musiała się zmierzyć z finałowym bossem, którym będzie Gosia Rdest – profesjonalny kierowca wyścigowy. Swoją karierę rozpoczynała od kartingu, gdzie w wieku 18 lat zdobyła tytuł Mistrza Polski. Gosia ściga się od 12 roku życia, ścigając się m.in. w takich seriach jak Formuła 4, Audi Sport TT Cup, ADAC TCR Germany czy GT4 European Series. W 2019 roku jako jedyna Polka i jako jedna z 18 kobiet na świecie dostała się do W Series, gdzie konkurowała z najlepszymi zawodniczkami z całego świata, a w 2020 roku regularnie punktuje w Alpine Europa Cup. Ponadto Gosia zdobyła w tym roku podwójne V-ce Mistrzostwo Polski w Wyścigowych samochodowych Mistrzostwach Polski.

Trzymajcie kciuki!

Dzięki graniu w chmurze na smartfonie mogę śmiało powiedzieć, że przyszłość nadeszła i to z dużym rozmachem.

Niedługo więcej informacji o zmaganiach w Galaxy Note20 Ultra League w grze Forza Horizon 4. Trzymajcie za nas kciuki – Tabletowo pokaże, jak szybko można jeździć!

Wpis powstał przy współpracy z Samsung Polska

