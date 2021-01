Trzy fajne smartfony Samsunga z dużymi bateriami w obniżonych cenach! Warto rozważyć!

Dzisiaj cały świat mówi o flagowcach Samsunga z serii Galaxy S21, bo właśnie dziś trafiły do sklepów i rozpoczęła się ich regularna sprzedaż. Są to jednak smartfony dla bardzo wymagających i zamożniejszych klientów. Co natomiast mają zrobić inni? Mogą kupić jeden z tych trzech modeli, które (ponownie) są dostępne w promocji!

Samsung Galaxy M51 za 1299 złotych (taniej o 200 złotych)

Galaxy M51 zadebiutował w Polsce na początku września 2020 roku w cenie 1699 złotych. Wkrótce od jego premiery minie więc pięć miesięcy, a już można go kupić o 400 złotych taniej względem pierwotnej ceny lub 200 złotych w porównaniu do tej, która do tej pory obowiązywała.

Samsung Galaxy M51 (fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl)

Smartfon oferuje specyfikację i możliwości, które powinny w pełni zaspokoić oczekiwania przeciętnego użytkownika. Najmocniejszą jego stroną jest akumulator o pojemności aż 7000 mAh (w zestawie znajduje się ładowarka o mocy 15 W), ale zaliczyć do nich można również procesor Qualcomm Snapdragon 730, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej (+microSD do 512 GB) oraz aparaty 64 Mpix i 12 Mpix (ultraszeroki) na tyle.

Ponadto Samsung Galaxy M51 ma też 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Full HD+, aparat o rozdzielczości aż 32 Mpix na przodzie, moduł NFC, Dual SIM, a do tego po jego zakupie można otrzymać voucher na YouTube Premium na 2 miesiące.

Samsung Galaxy M21 za 699 złotych (taniej o 100 złotych)

Galaxy M21 został bardzo ciepło przyjęty przez klientów w Polsce – okrzyknięto go nawet najbardziej opłacalnym smartfonem Samsunga. Gdy 1 maja 2020 roku zadebiutował w kraju nad Wisłą, kosztował 999 złotych i już wtedy był atrakcyjną propozycją. Teraz jest jeszcze bardziej.

Samsung Galaxy M21 fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl

Specyfikacja Galaxy M21 powinna być w pełni wystarczająca średnio wymagającym użytkownikom, ponieważ obejmuje m.in. 6,4-calowy ekran Super AMOLED Full HD+, aparaty 48 Mpix (główny) i 8 Mpix z obiektywem ultraszerokim na tyle oraz o rozdzielczości 20 Mpix na przodzie, moduł NFC, Dual SIM i akumulator o pojemności 6000 mAh (ładowarka 15 W w zestawie).

Jak wspomniałem, Samsung Galaxy M21 kosztował na start w Polsce 999 złotych. Teraz jednak możecie go kupić za 699 złotych, czyli o 100 złotych taniej niż do tej pory. W tej cenie jest naprawdę atrakcyjną propozycją.

Samsung Galaxy M11 za 599 złotych (taniej o 100 złotych)

Mam nieodparte wrażenie, że z kolei o tym smartfonie było dość cicho. Prawdopodobnie dlatego, że jest on modelem budżetowym, ale wcale nie oznacza to, że nie warto się nim zainteresować.

Galaxy M11 (źródło: Samsung)

Samsung Galaxy M11 ma bowiem do zaoferowania m.in. przede wszystkim akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 15 W przez port USB-C (zasilacz ładujący z taką mocą znajduje się w zestawie sprzedażowym), aparat z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle i o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie, Dual SIM + osobny slot na kartę microSD oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfon Samsung Galaxy M11 kupicie teraz za 599 złotych, czyli o 100 złotych taniej niż do tej pory.

