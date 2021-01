Samsung Galaxy M51 i M21 ze znakomitymi bateriami w świetnych cenach – tylko kupować!

Jeśli szukacie akurat smartfona do 700 złotych lub do 1300 złotych, i jednym z wymagań jest pojemna bateria, to trudno o lepszą ofertę niż poniższa. Samsungi Galaxy M51 i M21 możecie kupić znacznie taniej, ale tylko przez ograniczony czas!

Galaxy M51 za 1299 złotych? Sztos!

Mało jest smartfonów, które polecam do zakupu niemal w ciemno. Jeszcze kilkanaście godzin temu znajoma pytała mnie o to, jaki smartfon z dobrą baterią jestem w stanie polecić, na co bez dłuższego zastanawiania się odpaliłem: „Samsung Galaxy M51”. A było to jeszcze przed tym, jak dowiedziałem się, że jego cenę obniżono tymczasowo z 1499 złotych na 1299 złotych. Prawdę mówiąc, ten model jest wart nawet i półtora tysiąca, a kupując go dwie stówki taniej, robimy sobie przyjemny prezent.

Tomasz, przygotowując recenzję Galaxy M51, był pod wrażeniem, jak dużo potrafi smartfon za niespełna 1500 złotych. Telefon nie obył się bez wad, ale chyba najpoważniejsza jest połączona z naprawdę bardzo dużą baterią – 7000 mAh, przez co urządzenie jest grubawe. Jeśli jednak nam to nie przeszkadza, to sprzęt ten chyba najlepszym wyborem wśród sprzętów o zwiększonym czasie pracy.

Wydajnościowo smartfon naprawę daje radę – z 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i całkiem niezłym zestawem aparatów, jego zakup jest dobrym pomysłem.

Galaxy M21 o 100 złotych taniej

Z 799 złotych na 699 złotych spadła także cena smartfona Samsung Galaxy M21. Nie jest to zbyt dużo, jak na sprzęt z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Cieszy fakt, że Samsung coraz lepiej wycenia swoje urządzenia, a dzięki promocjom, takim jak ta, można zaopatrzyć się w nie jeszcze taniej.

W akcji bierze udział też jeszcze tańszy model – Samsung Galaxy M20s. Jego cenę obniżono o 50 złotych.

Zarówno Galaxy M51, jak i Galaxy M21 znajdziecie w sklepie Media Expert. Promocja potrwa do niedzieli 24 stycznia, ale może być też tak, że pula sztuk przeznaczonych do promocyjnej sprzedaży, wyczerpie się szybciej – a to ze względu na naprawdę wysoką opłacalność zakupu!