Promocja: nawet 100 złotych w gotówce dla klientów Plusa

Sto złotych piechotą nie chodzi – a właśnie tyle mogą odebrać w „żywej gotówce” klienci Plusa, którzy skorzystają z najnowszej promocji operatora. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać 100 złotych?

Promocja dla klientów Plusa – nawet 100 złotych do odebrania w gotówce

Tego typu promocje raczej nie zdarzają się w ofertach na kartę – a właśnie do nowych klientów, którzy wybiorą taryfę Plus na kartę, kierowana jest ta akcja. Jej wyjątkowość może przyciągnąć wiele osób, mimo że w dobie szalejącej inflacji 100 złotych ma coraz mniejszą wartość. Mimo wszystko lepiej mieć to 100 złotych w garści niż ich nie mieć.

Wcześniej trzeba jednak spełnić kilka warunków. Jakich? Przede wszystkim kupić nowy starter Plus na kartę i aktywować kartę SIM oraz wysłać bezpłatny SMS o treści KASA pod numer 80100 najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku. Następnie należy aktywować wybrany pakiet: Bez limitu i 15 GB za 30 złotych lub Bez limitu i 20 GB 5G za 40 złotych.

W obu pakietach klient otrzymuje nielimitowane rozmowy na wszystkie krajowe numery stacjonarne i komórkowe oraz nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych. Ponadto w taryfie za 30 złotych dostaje też pakiet 15 GB internetu, a w opcji za 40 złotych 20 GB z możliwością korzystania z technologii 5G.

Po tym, jak klient wyda na pakiety przynajmniej 50 złotych, dostanie od Plusa wiadomość z informacją o możliwości otrzymania zwrotu w wysokości 50 złotych. Jeżeli nie wyrazi chęci odebrania premii, będzie później mógł dostać 100 złotych w gotówce, aczkolwiek pod warunkiem, że wcześniej wyda na pakiety przynajmniej 100 złotych.

fot. Free-Photos / Pixabay / Polkomtel

Jeżeli jednak tego nie zrobi, nie będzie mógł odebrać utraconego zwrotu 50 złotych. Warto zatem to przemyśleć, aczkolwiek jeśli ktoś zdecyduje się regularnie korzystać z telefonu w ofercie Plus na kartę, bardziej opłaca mu się poczekać na zwrot 100 złotych. Należy bowiem pamiętać, że po otrzymaniu 50 złotych premii, nie ma już możliwości dostania 100 złotych zwrotu – trzeba (świadomie to) wybrać.

Wydatki na pakiety sumują się do 31 sierpnia 2022 roku, a pieniądze można odebrać w bankomacie Euronet.