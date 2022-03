Ten laptop Samsunga może być idealnym narzędziem dla studenta i ucznia

Chromebooki zyskują na popularności. Są to proste urządzenia do podstawowych zastosowań, idealne do nauki dla studenta czy ucznia. Samsung dorzuca swoje pięć groszy do tego rynku i prezentuje własną propozycję – oto najnowszy Galaxy Chromebook 2 360, który spełni się również w roli tabletu.

Samsung Galaxy Chromebook 2 360 sprawi, że nauka stanie się prostsza

Jak już wcześniej wspomniałem, rynek Chromebooków powoli, ale zauważalnie się powiększa. Po debiucie Galaxy Chromebooka Go z modemem LTE (4G) Samsung przychodzi z kolejnym urządzeniem, tym razem skierowanym przede wszystkim do uczniów i studentów. Najnowsza propozycja koreańskiego producenta jest wielofunkcyjna, bo z jednej strony jest to typowy laptop, natomiast z drugiej ma na pokładzie dotykowy ekran, a także zawiasy umożliwiające obrócenie go o 360°.

źródło: Samsung

Wyświetlacz w tym urządzeniu ma przekątną 12,4 cala, pracuje w rozdzielczości WQXGA (2560×1600 pikseli, proporcje 16:10) i ma podświetlenie LED. Galaxy Chromebook 2 360 został wyposażony w niskonapięciowy (energooszczędny) procesor Intel Celeron 4500 wyposażony w dwa rdzenie i dwa wątki. Jest to wystarczająca dla systemu ChromeOS platforma, która konsumuje maksymalnie 6 W, dzięki czemu urządzenie ma działać długie godziny na baterii.

źródło: Samsung

Ponadto do dyspozycji jest tu układ graficzny Intel UHD, a także 4 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej na kościach LPDDR4x oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej eMMC – w zależności od wybranej wersji. Samsung Galaxy Chromebook 2 360, mimo kompaktowych rozmiarów (287,9×206,6×16,9 mm, całość waży zaledwie 1,28 kg), ma na pokładzie kompletny zestaw złącz – USB-A 3.2, 2x USB-C, Combo Jack 3,5 mm i czytnik kart microSD.

8.5 Ocena

Producent zaimplementował w tym w urządzeniu również kamerę internetową z matrycą o rozdzielczości 8 Mpix, przechwytującą obraz w 720p. Do dyspozycji użytkownika będą też dwa głośniki stereo o mocy 1,5 W. Galaxy Chromebook 2 360 jest zasilany przez akumulator o pojemności 45,5 Wh z funkcją ładowania 45 W, realizowanego przez ładowarkę ze złączem USB-C.

źródło: Samsung

Na koniec dodam, że Chromebook otrzyma moduł WiFi 6 (802.11ax 2×2), Bluetooth 5.1 oraz w niektórych wersjach możliwość łączności z siecią 4G za sprawą modemu LTE (i czytnika kart nano-SIM). Zważywszy na możliwości, wymiary i wagę, możemy sądzić, że urządzenie sprawdzi się idealnie jako towarzysz nauki dla studenta i ucznia – przykładowo notatki można wykonywać odręcznie, dotykowo lub na klawiaturze.

Samsung podaje, że laptop ma kosztować w Wielkiej Brytanii 419 funtów (równowartość ~2390 złotych) za wersję 4 GB/64 GB z obsługą WiFi, natomiast za wariant 4 GB/128 GB z modemem LTE trzeba będzie zapłacić 499 funtów (~2850 złotych).