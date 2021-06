Samsung Galaxy Chromebook Go – obsługa LTE w niskiej półce wciąż należy do rzadkości!

Pod koniec kwietnia bieżącego roku światło dzienne ujrzały nowe laptopy koreańskiego producenta z serii Galaxy Book – zaczynając od klasycznej propozycji w postaci Samsunga Galaxy Book, a kończąc na sprzęcie dla najbardziej wymagających użytkowników – Galaxy Book Odyssey. Chwilę później swoją cichą premierę zaliczył budżetowy model Galaxy Book Go, którego poza względnie niską ceną wyróżnia zastosowany procesor na architekturze ARM. Choć Samsung nie chwali się tym zanadto, to w bliżej nieokreślonej przyszłości należy spodziewać się nowego członka galaktycznej rodziny – poznajcie Galaxy Chromebook Go!

Specyfikacja Samsung Galaxy Chromebook Go

Na samym początku warto zaznaczyć, że omawiany model będzie urządzeniem budżetowym, przeznaczonym dla mniej wymagającego użytkownika. Mając to na uwadze, większość obecnych na jego pokładzie niedoskonałości i innych niedociągnięć nie powinno uchodzić za szczególnie rażące. Co więcej – niejednokrotnie potrafi on pozytywnie zaskoczyć.

Samsung Galaxy Chromebook Go został wyposażony w 14-calowy wyświetlacz TFT HD o rozdzielczości 1376×768 pikseli. W górnej ramce nad ekranem znalazło się miejsce na kamerkę do rozmów wideo (720p). Laptop ma rozmiary 327,1×225,6×15,9 mm i waży niecałe 1,45 kg. Dostępny będzie tylko w jednej wersji kolorystycznej – srebrnej na zewnątrz i czarnej wewnątrz.





źródło: Samsung

Wnętrze urządzenia skrywa procesor Intel Celeron N4500 (10 nm, 2x 1,1 GHz, maksymalnie 2,8 GHz) oraz zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics. W zależności od wybranej konfiguracji, Samsung Galaxy Chromebook Go odda do dyspozycji użytkownika 32 GB, 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej typu eMMC oraz 4 GB lub 8 GB RAM LPDDR4X.

Dzięki zastosowaniu takich, a nie innych podzespołów, akumulator o pojemności 42,3 Wh powinien zaoferować całkiem przyzwoity czas pracy na jednym ładowaniu, jednak producent nie podaje żadnego przewidywanego przedziału czasowego. W zestawie nie zabrakło również dołączanego zasilacza o mocy 45 W. Ponadto należy odnotować obecność dwóch głośników stereo (każdy gra z mocą 1,5 W).

Tym, czym bez wątpienia może się pochwalić Samsung Galaxy Chromebook Go, jest m.in. zakres obsługiwanych standardów łączności, który obejmuje Wi-Fi 6, Bluetooth w wersji 5.1 oraz (opcjonalnie) sieci LTE. Zestaw portów także nie należy do najuboższych – na pokładzie są dwa porty USB-C (służące np. do ładowania urządzenia), jeden port USB 3.2, złącze słuchawkowe mini-jack 3,5 mm, slot na karty microSD, slot Nano Security i w wariancie z obsługą sieci komórkowych – slot nano SIM.

Samsung nie podał jeszcze do publicznej wiadomości daty rozpoczęcia sprzedaży nowego chromebooka na jakimkolwiek rynku. Tajemnicą nadal pozostają też ceny poszczególnych wersji pamięciowych i wariantów z obsługą transmisji danych komórkowych. Z racji tego, że omawiany sprzęt nie jest demonem prędkości, wnioskuję jednak, że cena nie powinna nikogo zwalić z nóg.