Tablet to sprzęt dla każdego. Dlaczego warto go kupić?

Tablety to urządzenia, które w momencie swojego wejścia na rynek trzynaście lat temu, stanowiły prawdziwą rewolucję. Od tego czasu sporo się zmieniło, przede wszystkim w podejściu użytkowników do tego typu sprzętu. Niemniej jednak tablet to nadal sprzęt dla każdego, który może okazać się w wielu sytuacjach bardziej komfortowym rozwiązaniem niż smartfon lub laptop. Z okazji debiutu w Polsce pierwszego tabletu OPPO, postanowiliśmy przyjrzeć się tematyce tabletów i zastanowić się, dlaczego warto z nich korzystać.

Zanim jednak przejdziemy do głównego wątku, kilka słów od naczelnej.

SKĄD TEN ZIELONY KOLOR TABLETOWO?! – takich pytań spodziewam się dziś sporo. OPPO świętuje dziś wprowadzenie do naszego kraju swojego pierwszego tabletu, stąd też nasza mała współpraca w tym zakresie.

Co więcej, przy okazji powstawania niniejszego tekstu OPPO poprosiło mnie o krótkie wspominki o tym, jak to się stało, że Tabletowo powstało i, co chyba ważniejsze, zyskało właśnie taką, a nie inną nazwę.

Był rok 2010. Tak się akurat zdarzyło, że pisałam dla jednego małego i zupełnie nieznanego portalu technologicznego, który zresztą utrzymał się na rynku naprawdę krótko – nie pamiętam już konkretnie, ale chyba nie dobił nawet do roku. Tendencja była jasna: codziennie pojawiało się ogrom wieści na temat tabletów (wtedy jeszcze mówiło się „tabletów internetowych” – pamiętacie to? :D).

Serwis, którego nazwy nie ma sensu wymieniać, zamknął się w niezbyt przyjemnych okolicznościach, więc co tu dużo mówić zawinęłam się stamtąd, w międzyczasie postanawiając o założeniu czegoś swojego.

Wtedy jasne było dla mnie, że na świecie jest boom na tablety, który już za moment przywędruje do Polski – i tak też się zresztą chwilę później stało. Stąd też nazwa Tabletowo, na którą wpadłam dosłownie w moment, a która przyjęła się na rynku na tyle dobrze, że nawet nie myślę, by aktualnie – gdy tablety nie mają już takiej pozycji – zmieniać ją na cokolwiek innego.

To też dobry moment, by wspomnieć, że od jakiegoś czasu funkcjonuje mój drugi portal technologiczny – oiot.pl. Zapraszam serdecznie!

Oppo Pad Air i Oppo Find N2 Flip | fot. Katarzyna Pura

Korzystasz z tabletu? Możesz czuć się wyjątkowo

Trzeba przyznać, że tablet to urządzenie, które szturmem wdarło się na rynek i swego czasu naprawdę szybko zyskiwało na popularności. Sam pamiętam, że w latach szkoły podstawowej i gimnazjum fajny tablet był jednym z marzeń osób w moim wieku. Nie ma co ukrywać, że od tamtego czasu rynek tabletów notował spadki niemal każdego roku.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że zdarzył się cud i na rynku tabletów pierwszy raz od 2013 roku coś drgnęło. Warto przypomnieć, że w naszym regionie we wrześniu 2020 roku urządzenia te odnotowały największy wzrost sprzedaży od 7 lat. Chociaż dane sprzedażowe były przez pewien czas bardzo łaskawe dla tabletów, to jednak nie widać tego zbytnio w niedawnych badaniach KIM.

Według danych Krajowego Instytutu Mediów, tablet jest używany (zaledwie) przez 12,3% społeczeństwa naszego kraju, pomimo że posiadanie go zadeklarowało 21,8% respondentów. Ten stan rzeczy można jednak prosto wytłumaczyć. Kiedy tablety stały się naprawdę popularne, na rynek wchodziły tanie konstrukcje, które miały mizerną wydajność i po pewnym czasie korzystanie z nich było niemal niemożliwe. Sam mam w szafie dwa takie urządzenia.

Obecnie z tabletów najchętniej korzystają osoby w grupie wiekowej 4-12 lat (prawie 30%), podczas gdy najmniej wśród osób powyżej 65. roku życia (mniej niż 4%). Jednak tablet to sprzęt, w którym każdy (niezależnie od wieku) znajdzie coś dla siebie i jego potencjał wykorzysta w zupełnie inny sposób.

Oppo Pad Air | fot. Katarzyna Pura

Tablet – dlaczego warto?

Wiele osób może powiedzieć, że kupno tabletu to zbędny wydatek. Te same funkcje oferują teraz przecież niemal wszystkie smartfony dostępne na rynku, a część możliwości tabletów można znaleźć również w laptopach. Trudno się z tym nie zgodzić, jednak ci, którzy decydują się na korzystanie z tabletu, szybko docenią zdecydowanie większy niż w przypadku smartfona ekran, a także zdecydowanie mniejszą niż w przypadku standardowego laptopa wagę. Można powiedzieć, że każdy, niezależnie od wieku, znajdzie w tabletach aspekt, który ułatwi mu codzienne życie.

Jako pierwszy przykład weźmy studentów, którzy (przynajmniej z założenia) sporo się uczą i dużo czytają. Tablet to urządzenie, które dzięki ekranowi dotykowemu, znacznie poprawia komfort przeglądania stron internetowych (w porównaniu z laptopem), a sam rozmiar ekranu zdecydowanie ułatwia korzystanie choćby czytanie e-booków czy dokumentów PDF, co z kolei może przydać się również nauczycielom czy pracownikom biurowym.

Tablet może również zastąpić tradycyjny laptop, umożliwiając wykonywanie podstawowych czynności, takich jak pisanie i edycja dokumentów czy przeglądanie poczty elektronicznej. Po ciężkim dniu, spędzonym nad wirtualnymi książkami, większy kawałek ekranu z pewnością przyda się wielu uczniom czy studentom, by komfortowo przeglądać media społecznościowe lub oglądać filmy.

Może jesteś typem wiecznego podróżnika lub pracoholika, który obowiązki służbowe załatwia nawet w drodze? Jeśli tak to z pewnością docenisz fakt, że tablet, podobnie jak smartfon, możesz zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. Dzięki temu, że jest poręczny i lekki, możemy korzystać z niego w drodze do pracy, w czasie podróży czy też na spacerze. Tablet to także idealne rozwiązanie dla osób, które często podróżują (również służbowo), ponieważ pozwala na wygodne przeglądanie dokumentów i wykonanie podstawowych czynności bez konieczności zabierania ze sobą cięższego laptopa.

Oppo Pad Air | fot. Katarzyna Pura

Tablet wreszcie może stać się Waszym najlepszym kanapowym i łóżkowym kompanem. Chociaż można z tym dyskutować, to jednak oglądanie „ostatniego na dziś” odcinka ulubionego serialu tuż przez snem na zdecydowanie większym ekranie niż ten w smartfonie to świetne rozwiązanie.

Do tego dochodzą jeszcze gry mobilne, w które każdy od czasu do czasu lubi pograć, choćby z sentymentu – kultowe Angry Birds na dużym ekranie to bardzo pochłaniające doświadczenie. Z tego aspektu korzystania z tabletów zadowoleni będą z pewnością nie tylko najmłodsi, którzy uwielbiają oglądać bajki, ale również osoby pracujące, które po ciężkim dniu mogą dzięki temu urządzeniu nieco wychillować.

Jest jeszcze jedna, dość spora grupa osób, która (choć być może jeszcze tego nie wie) może w genialny sposób wykorzystać możliwości, jakie daje tablet. Mam tutaj na myśli osoby pracujące na home office. Służbowe rozmowy przeprowadzane na tablecie, który gwarantuje Wam dużo większą swobodę niż laptop, ponieważ bez trudu możecie go przenosić dzięki niskiej masie? Szkicowanie, rysowanie i tworzenie projektów potrzebnych do pracy na dotykowym ekranie zamiast myszką? Może w końcu używanie tabletu jako swojego rodzaju rozszerzenie przestrzeni roboczej ekranu laptopa? Jeśli chociaż jedna z tych rzeczy brzmi dla Was zachęcająco to znak, że powinniście się mocno zastanowić nad zakupem tabletu.

Ah, i bym zapomniał. Bateria! Bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym kryterium, które warto brać pod uwagę w przypadku tabletu, jest pojemność akumulatora – sporo większa niż w smartfonach. To z kolei sprawia, że szybkie rozładowanie urządzenia jest właściwie niemożliwe. To spora przewaga względem smartfonów, choć te na szczęście coraz częściej oferują bardziej niż zadowalający czas pracy.

Oppo Pad Air | fot. Katarzyna Pura

Premiera OPPO Pad Air w Polsce

Wszystkie kryteria, by stać się takim uniwersalnym sprzętem dla każdego, spełnia OPPO Pad Air, który właśnie debiutuje na polskim rynku. Na pokładzie znajdziemy m.in. 10,36-calowy wyświetlacz 2K, Snapdragona 680, 4 GB RAM i akumulator o pojemności 7000 mAh, który zadba, by szybko nie musieć podłączać sprzętu do ładowarki.

Tablet OPPO może się okazać dobrym wyborem, bo łączy w sobie specyfikację, która pozwoli swobodnie z niego korzystać z faktem, że nie trzeba wydawać na niego „milionów monet”. W Polsce OPPO Pad Air kupicie już za 1099 złotych.

