Samsung Galaxy A26 przyniesie ważną zmianę

Samsung Galaxy A26, który pojawił się w bazie danych Geekbench, wzbudza spore zainteresowanie. To model z serii średniopółkowej, który – według najnowszych informacji – ma przynieść istotne ulepszenie względem poprzednika w postaci szybszego procesora Exynos 1280. Jest to jednostka dobrze znana z innych modeli Samsunga, ale w Galaxy A26 zostanie ona podkręcona, co ma znacząco poprawić wydajność urządzenia.

Samsung zapakuje w Galaxy A26 lepszy procesor

Pojawiające się w sieci doniesienia sugerują, że Samsung Galaxy A26 zostanie wyposażony w procesor Exynos 1280, który w tym modelu działa z wyższą częstotliwością zegara niż smartfonach, w których został zastosowany dotychczas. Standardowe taktowanie dla dwóch rdzeni Cortex-A78 wynosi 2,4 GHz, ale w Galaxy A26 osiągają one 2,6 GHz.

Dzięki temu możemy spodziewać się wyższej wydajności przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej pracy. Procesor obsługuje sześć energooszczędnych rdzeni Cortex-A55, które pracują z częstotliwością 2,0 GHz. Podkręcony układ wspomagany jest przez układ graficzny Mali-G68.

Co więcej, w bazie Geekbench ujawniono, że Galaxy A26 będzie oferował 6 GB RAM, co dodatkowo podnosi jego możliwości w zakresie wielozadaniowości. Model ten ma także obsługiwać 5G, a całość działać pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7.1, co ma zapewnić najnowsze funkcje i długoterminowe wsparcie aktualizacyjne​.

źródło: Sammobile

Co jeszcze wiemy o Galaxy A26?

Doniesienia wskazują, że jednym z elementów, który może wyróżniać Galaxy A26 na tle poprzednika, jest design. Galaxy A25 miał U-kształtnego notcha z przednim aparatem, a nowy model prawdopodobnie zaoferuje bardziej nowoczesny wygląd z ekranem Infinity-O.

Jeśli chodzi o aparaty, Galaxy A26 najprawdopodobniej nie przyniesie dużych zmian względem swojego poprzednika. Model Galaxy A25 miał aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz dodatkowy aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix. Również bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 25 W może pozostać na tym samym poziomie.

Nie pojawiły się jeszcze żadne doniesienia dotyczące ceny lub spodziewanej daty premiery nowego smartfona. Po uzyskanych z nieoficjalnych źródeł informacji widać jednak, że Samsung stawia na sprawdzone rozwiązania, skupiając się głównie na poprawie wydajności dzięki ulepszonemu procesorowi​.