To będzie najtańszy smartfon z modemem 5G w historii Samsunga

Ceny urządzeń z modemami 5G skurczyły się już do trzycyfrowych kwot, dzięki czemu na ich zakup może sobie pozwolić coraz więcej klientów. Cena Galaxy A22 5G również nie powinna przekroczyć tysiąca złotych, a to oznacza, że będzie to najtańszy smartfon Samsunga, obsługujący sieć piątej generacji.

Ceny smartfonów z modemami 5G spadły nieproporcjonalnie szybciej do zwiększania się zasięgu sieci 5G. Na większości obszarów wciąż nie jest ona dostępna, chociaż operatorzy starają się wdrożyć ją jak najszybciej na jak największą skalę. Zanim to się jednak stanie, minie przynajmniej kilka lat. Jak to się bowiem mówi – nie od razu Rzym zbudowano.

Reklama

Galaxy A22 5G będzie najtańszym smartfonem z modemem 5G w historii Samsunga

Początkowo tylko flagowce Samsunga oferowały obsługę sieci piątej generacji, ale szybko się to zmieniło – dziś modem 5G można znaleźć w kosztującym niewiele ponad 1000 złotych Galaxy A32 5G. Aktualnie kosztuje on 1249 złotych, ale niedługo po premierze był dostępny za zaledwie 999 złotych.

Cena Galaxy A22 5G może być jeszcze niższa i prawdopodobnie nie przekroczy progu 1000 złotych. Tym samym model ten stanie się jednym z najtańszych smartfonów z modemem 5G w Polsce. Aktualnie najtańszym jest Motorola Moto G50, natomiast drugi w kolejce jest realme 7 5G.

źródło: @OnLeaks

Premiera Galaxy A22 5G musi być coraz bliżej, ponieważ w sieci pojawiły się właśnie rendery tego modelu, które ujawniają jego dość skromny i przeciętny design. Na grafikach trudno dopatrzeć się choćby jednego, wyjątkowego elementu, chyba że za takowy uznamy 3,5 mm złącze słuchawkowe, które powoli staje się czymś rzadko spotykanym nie tylko we flagowcach.

Patrząc jednak na grafiki, nie sposób powiedzieć, żeby Galaxy A22 5G czegoś brakowało. Smartfon ma duży ekran Infinity-V (jednak z dość szerokim tzw. podbródkiem), trzy aparaty na panelu tylnym, umieszczone na całkiem zgrabnej wyspie, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i port USB-C na dolnej.

Samsung Galaxy A22 5G (źródło: @OnLeaks)

Spodziewamy się, że smartfon Samsung Galaxy A22 5G zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 700. Ponadto w przeszłości mówiło się też, że Koreańczycy pracują nad nim wspólnie ze swoimi partnerami z Chin, co pozwoli im ograniczyć koszty i zaoferować ten model w przystępnej dla masowego klienta cenie.

Samsung Galaxy A22 5G ma mieć wymiary 167,2×76,4×8,7 mm. Na tę chwilę nie wiemy, kiedy zadebiutuje na rynku, ale pojawiają się głosy, że nie wcześniej niż dopiero w drugiej połowie 2021 roku.