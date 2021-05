Ten smartfon Samsunga z modemem 5G naprawdę będzie tani! Konkurencja już zaciera rączki

Samsung dość powoli wchodzi na rynek tanich smartfonów z modemami 5G, ale nie oznacza to, że traktuje go po macoszemu. Producent z Korei Południowej sukcesywnie wprowadza do sprzedaży coraz tańsze modele, a Galaxy A22 5G będzie tym, za którego klienci zapłacą najmniej.

Cena smartfona Samsung Galaxy A22 5G będzie bardzo przystępna

Aktualnie najtańszymi smartfonami Samsunga, które obsługują sieć piątej generacji, są Galaxy A42 5G i Galaxy A32 5G. Pierwszy kosztuje na tę chwilę ~1500 złotych, natomiast drugi 1249 złotych. Nadchodzący Galaxy A22 5G będzie jeszcze tańszy – bardzo możliwe, że jego cena nie przekroczy 1000 złotych.

Model ten, mimo że jeszcze oficjalnie nie zadebiutował, pojawił się w fińskim sklepie Yritysten Verkkokauppa. Cena smartfona (bez podatku VAT) wynosi w nim 185 euro. Według serwisu SamMobile, sugerowana cena Samsung Galaxy A22 5G powinna zatem zostać ustalona w Europie na ~199 euro.

Od 199 euro kosztuje realme 8 5G, który jest jednym z najtańszych smartfonów z modemem 5G w Europie. W Polsce jego cena zaczyna się od 999 złotych, zatem możemy oczekiwać, że analogicznie będzie w przypadku nachodzącej nowości marki Samsung. W przeciwnym razie może ona przegrać w pojedynku z podobnie wycenioną konkurencją.

Samsung Galaxy A22 5G – specyfikacja

Mimo że wciąż czekamy na oficjalną premierę tego smartfona (informacje z fińskiego sklepu sugerują, że powinniśmy się jej spodziewać w pierwszej połowie czerwca 2021 roku), znana jest już część jego specyfikacji.

Według nieoficjalnych informacji, model ten zostanie wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G. Ponadto Samsung Galaxy A22 5G zaoferuje trzy aparaty na tyle: 48 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix, a całość zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 15 W.

źródło: 91mobiles

Samsung Galaxy A22 5G będzie miał mocną konkurencję, bowiem na rynku jest coraz więcej smartfonów z modemami 5G do 1000 złotych. Obok wspomnianego już realme 8 5G, są to realme 7 5G i Motorola Moto G50 oraz Redmi Note 10 5G (aktualnie dostępny w promocji).