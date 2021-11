Najniższy smartfon z oferty Samsunga ma mieć 5G. Premiera Galaxy A13 w przyszłym roku

Samsung ma w ofercie całą gamę smartfonów z różnych półek cenowych. Są wśród nich flagowe, topowe urządzenia, wyposażone w najnowszą technologię, ale są także tańsze, bardziej podstawowe konstrukcje, o niewywindowanych cenach. Do niedawna tylko te lepsze smartfony oferowały łączność 5G, jednak powoli moduł ten trafia do coraz to tańszych urządzeń. Jak się okazuje, w nachodzącym roku 5G trafi nawet do najtańszej galaktyki z rodziny, czyli Samsunga Galaxy A13 5G.

Reklama

Specyfikacja Samsung Galaxy A13 5G

Najnowszy budżetowiec koreańskiego producenta ma być wyposażony w 6,48-calowy wyświetlacz LCD, pracujący w rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 19,5:9 (1080 × 2340), z bazowym 60-Hz odświeżaniem. Najnowsze rendery wskazują na to, że przedni panel urządzenia ma cechować się wcięciem na przedni moduł do selfie w kształcie kropli wody – a jego rozdzielczość ma wynieść 8 Mpix.

Tylny zestaw aparatów ma obejmować trzy jednostki – główny obiektyw o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0), ultraszeroki kąt 5 Mpix (f/2.2) z kątem widzenia 123˚ oraz 2 Mpix (f/2.4) „oczko” do wykrywania głębi ToF.

Reklama

Sercem Samsunga Galaxy A13 5G ma być 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700 5G, wykonany w 7-nm procesie litograficznym. Układ ma do dyspozycji 2 rdzenie Cortex-A76 taktowane zegarem 2,2 GHz, 6 jednostek Cortex-A55 o częstotliwości 2,0 GHz, natomiast zintegrowana grafika to Mali-G57. CPU ma być wspierane w zależności od wersji przez 4, 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 64 lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozbudować przy pomocy karty microSD.

Warto dodać także, że urządzenie ma mieć na pokładzie czytnik linii papilarnych zaszyty w przycisk power na prawej krawędzi. Telefon ma być zasilany przez ogniwo o pojemności 5000 mAh, które będzie wspierane przez szybkie 25-W ładowanie przewodowe.

Smartfon najpewniej zastąpi tegorocznego Galaxy A12, który obecnie kosztuje w polskich sklepach 799 złotych. Możemy zatem oczekiwać, że nadchodzący Samsung Galaxy A13 5G będzie wyceniony podobnie.