Samsung pokazał ekran, który… zmierzy tętno i ciśnienie krwi

Choć przyszłości nie jesteśmy nigdy przewidzieć w stu procentach, niektóre działania mogą nas przybliżyć do zobaczenia tego, co będzie. Samsung na swojej ekspozycji w w trakcie SID Display Week odbywającego się w dniach 23-25 maja w Los Angeles Convention Center sprawił, że przyszłość ekranów i wyświetlaczy stała się dla nas trochę mniej tajemnicza.

Zamiast zwijania interesów – zwijany ekran

Jednym z bardziej widowiskowych konceptów pokazanych na wydarzeniu jest wyświetlacz Rollable Flex. Dzięki rozwijaniu i zwijaniu konstrukcji niczym zwój, ekran jest w stanie zwiększyć długość ponad pięciokrotnie – z 49 mm do 254,4 mm. Typowe współczesne wysuwane lub składane ekrany najczęściej mogą zaoferować zaledwie trzykrotną skalowalność. Samsung Display tłumaczy w oficjalnym przekazie, że „najważniejszą cechą [ekranu] jest możliwość zamienienia dużych i trudnych wyświetlaczy w formę przenośną, czyniąc wyświetlacz zwijanym”.

Ponadto na wydarzeniu można obejrzeć na żywo Flex In & Out – koncept urządzenia, którego ekran rozkłada się zarówno do środka i na zewnątrz, pracując w zakresie niemal 360 stopni.

Obecne smartfony składane w formie książki mogą zaginać się wyłącznie do środka, przez co takie modele jak Galaxy Z Fold 4 czy Huawei Mate X3 potrzebują drugiego, zewnętrznego ekranu do przeglądania treści przy złożonym wyświetlaczu. Dzięki Flex In & Out z tego typów smartfonów mógłby „wylecieć” drugi panel zewnętrzny, co wpłynęłoby pozytywnie na wagę i grubość urządzeń z tej kategorii.

Rollable Flex (Źródło: Samsung)

Samsung z pomiarem tętna i ciśnienia krwi w wyświetlaczu

Największe wrażenie robi jednak nowoczesny Sensor OLED Display. Choć nie jest to ekran rozwijany ani wyginany, to szereg czujników sprawia, że na papierze jego możliwości są niesamowite.

Pierwszym wyjątkowym rozwiązaniem jest wkomponowanie światłoczułej fotodiody w wyświetlacz. Ta najczęściej używana jest jako oddzielny moduł umieszczany pod panelem i służy jako czytnik linii papilarnych. Dzięki rozwiązaniu Koreańczyków wystarczy przyłożyć palec w dowolnym miejscu ekranu, aby odblokować urządzenie.

Sensor OLED Display (Źródło: Samsung)

Ale to nie jedyne cechy wyświetlacza. Przykładając dwa palce do Sensor OLED Display, ten jest w stanie dokonać pomiaru tętna, ciśnienia krwi oraz poziom stresu. Podstawą tej technologii jest fakt, że światło OLED odbija się inaczej w zależności od skurczu i rozkurczu naczyń krwionośnych wewnątrz palca. Panel rozpoznaje te różnice i zamienia je w interpretacje informacji dotyczących naszego zdrowia. Tym samym Samsung Display to pierwsza firma, która pokazała panel który w tym samym czasie wykrywa odciski palców i pobiera informacje biometryczne.

Poprawny pomiar ciśnienia krwi wymaga analizy krwi z obu ramion. Sensor OLED Display jest w stanie wyczuć palce obu rąk w tym samym czasie, zapewniając dokładniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia niż obecne urządzenia ubieralne. Samsung Display

Oprócz tego Samsung przywiózł ze sobą wyświetlacze QD-OLED, które widzieliśmy już w trakcie targów CES 2022. Wśród nowinek związanych z tą technologią jest nowy, 77-calowy model telewizora. Towarzyszą mu również monitory dla graczy o przekątnej 34 i 49 cali.

Ekspozycja poświęcona technologii QD-OLED (Źródło: Samsung)

Technologia charakteryzuje się większą jasnością maksymalną, wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów, sztucznej inteligencji i najnowocześniejszymi organicznymi materiałami. Koreańczycy wezmą również udział w towarzyszącej imprezie konferencji biznesowej, gdzie liderzy rynku podzielą się swoimi przemyśleniami z innymi obecnymi na spotkaniu.

Ci, którzy odwiedzili stanowisko Samsunga w Los Angeles, mieli już okazję zobaczyć przyszłość. Nam pozostaje czekać, aż pokazane technologie upowszechnią się i na to, by do zmierzenia tętna faktycznie wystarczało wyciągnięcie telefonu z kieszeni.