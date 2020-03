Aktualizacja Samsung DeX dla rodziny Galaxy S20

Jeżeli należycie do tych osób, które sporo pracy biurowej wykonują na smartfonie, to na pewno od czasu do czasu chcielibyście to przenieść na większy ekran. Niektórzy producenci oferują taką opcję, a wśród nich chociażby Samsung, który poszerza DeX o nowe funkcje dla rodziny Galaxy S20.

Do dziś pamiętam zainteresowanie, jakie wzbudziła we mnie pierwsza generacja Samsung DeX, niemal dokładnie dwa lata temu. Trochę wody w Wiśle zdążyło upłynąć, sporo usprawnień i aktualizacji, aż wreszcie przyszedł tryb DeX bez użycia specjalnej stacji dokującej. Koreański producent powoli, ale konsekwentnie, rozwija ten produkt, a teraz posiadacze smartfonów z rodziny Galaxy S20 mogą cieszyć się aktualizacją z interesującymi nowościami.

Aktualizacja stopniowo pojawia się na urządzeniach Samsung Galaxy S20 opartych na One UI 2.1, ale powinna się pojawić również na starszych smartfonach producenta, kiedy te otrzymają stosowne odświeżenie nakładki.

Samsung DeX z rozszerzoną funkcjonalnością myszy

Nareszcie Samsung DeX otrzymał funkcję umożliwiającą wykorzystywanie myszki tak, jak znamy to z naszych komputerów. Przy jej pomocy od teraz można przesuwać okna oraz przyciągać je do boku ekranu tak, aby dana aplikacja odpowiednio ustawiła się w polu widzenia.

Dotychczas było to możliwe wyłącznie z poziomu ekranu dotykowych smartfona czy też skrótów klawiszowych, a teraz można to zrobić analogicznie do funkcji Snap Assist znanej z Windowsa 10.

Kolejną nowością jest dodanie obsługi gestów multitouch na touchpadzie. Jak część z Was zapewne wie, Samsung DeX umożliwia zmianę ekranu smartfona w funkcjonalny gładzik, na którym teraz możemy wykonywać różne akcje za pośrednictwem przypisanych gestów zależnych również od liczby palców.

Aktualizacja nie zapomniała o asystencie głosowym Samsunga, czyli Bixby. Teraz można pokusić się o ustawienie dodatkowych „rutyn”, czyli określonych akcji na smartfonie wykonywanych wtedy, kiedy smartfon wejdzie lub wyjdzie ze środowsiak DeX. Możecie na przykład pokusić się o automatyczne włączenie funkcji Nie przeszkadzać i transmisji Bluetooth, kiedy połączycie smartfona z ekranem.

Co ważne, aktualizacja poprawiła też kilka błędów – między innymi te dotyczące kłopotów z fizyczną klawiaturą.

Macie któregoś z przedstawicieli Samsung Galaxy S20? Jeśli tak, to dajcie znać, czy aktualizacja jest już u Was!

źródło: NeoWin, SamMobile

