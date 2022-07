Samsung udostępni przewodnik dla amatorów mobilnej fotografii. Udoskonalisz swój warsztat

W ostatnim czasie Samsung zdradził, że tworzy narzędzie o nazwie CamCyclopedia, które ma służyć jako pomocny składnik aplikacji Expert RAW, wspierającej amatorów fotografii. Z dostępnych informacji wiadomo, że ma być dostępna dla członków Samsung Members.

Coś dla fanów fotografii

Expert RAW to dosyć nowa pozycja na liście aplikacji koreańskiego giganta, która wprowadza do trybu aparatu wiele profesjonalnych funkcji oraz opcje ręcznego sterowania wieloma parametrami aparatu tak, aby oddać użytkownikowi większą kontrolę nad sposobem przechwytywania obrazu, a także stworzyć większe pole do popisu podczas późniejszej edycji.

Samsung Galaxy S22 Ultra (fot. Tabletowo)

Aplikacja ta dostępna jest jedynie na kilku flagowych modelach tego producenta. Jak wiadomo, jest to narzędzie używane w dużej mierze przez osoby zajmujące się profesjonalną fotografią. Czy Samsung ma do zaproponowania coś dla tych, którzy w mobilnej fotografii stawiają pierwsze kroki? Owszem.

CamCyclopedia dla mniej doświadczonych

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby „zwykli” użytkownicy zaczęli korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji mobilnych aparatów. Właśnie po to powstało nowe narzędzie – CamCyclopedia. Ma ono za zadanie pomóc w odkrywaniu nowych obszarów zainteresowań u tych, którzy dopiero marzą o tym, by robić lepsze zdjęcia smartfonem.

CamCyclopedia ma zostać uruchomiona również na stronach Wikipedii Galaxy Camera – po to, aby wszyscy chętni mogli zadawać ewentualne pytania, a przez to móc sprawniej korzystać z tego udogodnienia.

Przypomina to trochę serię filmów Apple, które za pomocą swojego konta na YouTube uczyło posiadaczy iPhone’ów, jak w lepszy sposób wykorzystać potencjał aparatu, który noszą zawsze przy sobie. Z pewnością z podobnych wskazówek chętnie skorzystają właściciele smartfonów Samsung Galaxy. Czekamy więc na oficjalną premierę CamCyclopedia – z chęcią nauczymy się nowych sztuczek fotograficznych!