200 Mpix przestanie robić wrażenie. Samsung chce mieć aparat o ponad dwukrotnie większej rozdzielczości

Choć liczba megapikseli w aparacie nie definiuje samodzielnie jakości zdjęć, to jednak ma niemałe znaczenie. Samsung jest jednym z liderów wśród producentów matryc światłoczułych i pracuje nad kolejnym sensorem, przy którym 200 Mpix będzie wyglądać „biednie”.

Samsung chce wpakować do smartfonów Galaxy matrycę o rozdzielczości 500 Mpix

Producenci nieustannie biorą udział w wyścigu w różnych obszarach – każdy chce zaoferować więcej niż jego konkurenci. Jednym z nich jest rozdzielczość aparatów. Aktualnie największą jest 200 Mpix, najbardziej znana z flagowców Samsunga z serii Galaxy S Ultra (począwszy od Galaxy S23 Ultra), choć aparaty z podobnymi matrycami znajdziemy również w urządzeniach innych marek.

Aparat w smartfonie Samsung Galaxy S23 Ultra (źródło: Samsung)

Koreańczycy nie zamierzają jednak poprzestać na 200 Mpix – mają ambicje stworzyć sensor o rozdzielczości co najmniej 500 Mpix, który miałby trafić do smartfonów z rodziny Galaxy. Zapewne w pierwszej kolejności tych z rodziny Galaxy S Ultra, podobnie jak 200 Mpix.

Nie jest to pierwszy raz, gdy słyszymy, że Koreańczycy pracują nad matrycą światłoczułą o rozdzielczości rzędu kilkuset megapikseli. We wrześniu 2021 roku dowiedzieliśmy się, że do 2025 roku powinien być gotowy 576 Mpix sensor, lecz wówczas była mowa o zastosowaniu go w pojazdach autonomicznych, dronach czy sprzęcie medycznym.

Jeszcze wcześniej, bo już w 2020 roku, światło dzienne ujrzała informacja, że Samsung pracuje nad matrycą o rozdzielczości 600 Mpix, która byłaby wstanie uchwycić więcej detali niż widzi ludzkie oko. Dostępna wówczas technologia była jednak zbyt mało zaawansowana, aby sensor miał akceptowalny rozmiar. Niewykluczone, że kolejne lata Koreańczycy poświęcili na miniaturyzację i już w tym roku oficjalnie zaprezentują co najmniej 500 Mpix matrycę do urządzeń mobilnych.

Samsung pracuje też nad aparatem do iPhone’ów

Sensor o rozdzielczości minimum 500 Mpix to nie jedyna matryca, nad jaką pracują Koreańczycy. Równocześnie tworzą oni sensor w konfiguracji PD-TR-Logic dla Apple, w którym wykorzystają technologię układania w stosy (ang. stacked).

Według zakulisowych doniesień jest on bardziej zaawansowany niż matryca Sony Exmor RS i możliwy jest scenariusz, że zostanie wykorzystany w głównym aparacie w iPhone’ach. W tym przypadku nie jest jednak znany termin wdrożenia.