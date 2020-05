Samsung może dostarczać akumulatory do elektryków Hyundaia

Według najnowszych doniesień, samochody elektryczne Hyundaia mogą otrzymać akumulatory wyprodukowane przez Samsunga.

Wstępne rozmowy Samsunga i Hyundaia

Jak informuje serwis ZDNet, wiceprezes Samsung Electronics, Lee Jae-yong i wiceprezes Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, spotkali się w fabryce akumulatorów Samsunga zlokalizowanej niedaleko Seulu. W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele wyższego kierownictwa. Głównym celem było omówienie technologii akumulatorów nowej generacji, podzielenie się statutami badań i osiągniętymi sukcesami w rozwoju w tym obszarze.

Obecnie większość dostaw akumulatorów dla Hyundaia realizuje LG Chem i SK Innovation. Nie jest jasne, czy w ramach ewentualnej współpracy Samsung zyskałby wyłączność na dostawy, czy jednak byłby kolejną firmą, z którą współpracuje Hyundai. Drugi scenariusz może być bardziej prawdopodobny.

Warto zaznaczyć, że producent samochodów ma ambitne plany związane z elektryfikacją swojej oferty. Do 2025 roku ma pojawić się 44 zelektryfikowanych modeli, w tym 23 w pełni elektryczne pojazdy. Oznacza to, że Hyundai będzie potrzebował sporych dostaw akumulatorów, co może wiązać się z wyborem właśnie kilku współpracowników.

Samsung ma już doświadczenie w opracowywaniu akumulatorów do samochodów. Firma, znana m.in. z produkcji smartfonów z linii Galaxy, pochwaliła się w marcu pojemnym akumulatorem. Według zapewnień, ma on pozwolić w wybranych konstrukcjach na przejechanie nawet 800 km.

Na chwilę obecną nie znamy żadnych szczegółów na temat możliwej współpracy. Samsung odmówił komentarza, czy faktycznie trwają rozmowy dotyczące potencjalnej umowy na dostawę akumulatorów.

Samsung coraz lepiej czuje się na rynku motoryzacyjnym

Ewentualna produkcja akumulatorów dla Hyundaia nie będzie pierwszym przedsięwzięciem Samsunga związanym z motoryzacją. Firma dostarcza już szereg rozwiązań, które znajdziemy w samochodach.

Należy tutaj wspomnieć o procesorach Exynos Auto stosowanych w nowych modelach Audi czy wielu technologiach tworzonych przez Harmana, firmę zakupioną przez Samsunga w 2017 roku. Harman to chociażby systemy audio fabrycznie montowane w samochodach – Mark Levinson (Lexus), harman/kardon (BMW) czy Bang & Olufsen (Audi).

Ponadto, Samsung ma prawie 20% udziałów w firmie Renault Samsung Motors produkującej samochody. Tak, w Południowej Korei można kupić przykładowo Renault Samsung SM6. Nie, nie jest to model stworzony przez Samsunga. To po prostu Renault Talisman w wersji na rynek koreański.

