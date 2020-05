Aplikacja Orlen Charge będzie wymagana do ładowania samochodów elektrycznych

Właściciele samochodów elektrycznych, którzy korzystają ze stacji ładowania Orlenu, będą musieli zainstalować oficjalną aplikację.

Aplikacja będzie niezbędna

Na wybranych stacjach Orlenu można nie tylko zatankować samochód wyposażony w silnik spalinowy, ale również napełnić akumulatory w elektryku i hybrydzie, korzystając z ładowarek należących do polskiego koncernu. Co więcej, obecnie „tankowanie” elektryków jest bezpłatne.

⚡️Ważna informacja dla użytkowników aut elektrycznych. Uruchomiliśmy aplikację #ORLENcharge, która już w przyszłym tygodniu będzie potrzebna do naładowania samochodu na 43 stacjach należących do naszej sieci. Aplikacja jest dostępna w @AppStore i @GooglePlay pic.twitter.com/coV16wupyc — ORLEN (@PKN_ORLEN) May 9, 2020

Do tej pory wystarczyło podjechać pod punkt ładowania i następnie podpiąć wtyczkę do samochodu. W przyszłym tygodniu to się jednak zmieni. Orlen poinformował, że niezbędne będzie zalogowanie się do aplikacji Orlen Charge, aby mieć dostęp do stacji ładowania.

Prawdopodobnie planowany wymóg korzystania z aplikacji powiązany jest z szykowanymi zmianami dotyczącymi opłat za ładowanie. Obecnie, jak już wspomniałem, Orlen oferuje bezpłatne ładowanie, ale ma to się zmienić w tym roku. Według nieoficjalnych informacji, cennik możemy poznać w ciągu najbliższych tygodni.

Orlen Charge może pomóc w znalezieniu punktu ładowania

Aplikacja Orlen Charge zawiera lokalizację wszystkich punktów ładowania na stacjach Orlen. Dzięki temu, możemy szybko wyszukać miejsce, w którym „zatankujemy” elektryka.

Dodatkowo, dowiemy się czy wybrany punkt oferuje ładowanie prądem stałym czy przemiennym. Sprawdźmy również liczbę złączy, rodzaje wtyczek i dostępną maksymalną moc ładowania. Oczywiście nie zabrakło wbudowanej wyszukiwarki z opcją ustawienia filtrów.

Użytkownicy skarżą się na błędy

Na kilka dni przed planowanym wprowadzeniem konieczności logowania się w aplikacji Orlen Charge, pojawiają się skargi użytkowników o problemach z ukończeniem procesu rejestracji. Należy zaznaczyć, że brak konta będzie w przyszłym tygodniu oznaczał brak możliwości skorzystania z punktu ładowania.

Obecnie nie jest znana skala problemu i niewykluczone, że to tylko chwilowa bolączka aplikacji. Joanna Zakrzewska, rzecznik Orlenu, obiecała, że firma przyjrzy się sprawie. Pozostaje więc mieć nadzieję, że w dniu wdrożenia zmian błędy nie będą już występować, bowiem i bez nich posiadanie elektryka w Polsce nie zawsze jest komfortowym rozwiązaniem, szczególnie poza większymi miastami.

