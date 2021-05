Samsung szykuje adaptacyjny interfejs dla nadchodzących składanych flagowców

Coraz więcej firm zaczynają interesować składane smartfony. Stworzenie takiego urządzenia to jednak nie wszystko. Zmiana proporcji, związana z rozłożeniem ekranu, wymaga także odpowiedniego wyskalowania tego, co jest w danej chwili na nim wyświetlane. Samsung idzie o krok dalej i pracuje na adaptacyjnym interfejsem, który będzie się odpowiednio dostosowywał do zmian w proporcjach ekranu.

Urządzenia małe i duże

Rynek smartfonów zaczyna mocno polaryzować. Z jednej strony pojawia się sporo narzekań na coraz to większe smartfony i przekątne ekranów, które powoli dobijają do 7 cali. Z drugiej, wydaje się jednak, że urządzenia mniejsze, jak iPhone 12 Mini czy Zenfone 8, nie cieszą się aż tak dużą popularnością z uwagi na konieczne kompromisy, jak chociażby krótsze czasy pracy na baterii. Czy rozwiązaniem są składane smartfony, które w zależności od potrzeb potrafią dostosować wielkość przestrzeni roboczej?

Adaptacyjny UI to przyszłość Samsunga

Do sieci trafiły informacje o tym, że Samsung intensywnie pracuje nad adaptacyjnym UI, który miałoby zadebiutować wraz z Galaxy Z Fold 3. Interfejs użytkownika w OneUI 3.5 miałby dostosowywać się do rozmiaru, proporcji i orientacji wyświetlacza. W odróżnieniu od już istniejących rozwiązań, adaptacyjny UI byłby w stanie przeskalowywać i renderować elementy na ekranie na nowo, w zgodzie z wspomnianymi wcześniej parametrami. Oznacza to, że generowane obrazy powinny wyglądać znacznie lepiej nie tylko za sprawą ostrzejszych krawędzi ikon i wyraźnych napisów, ale także z uwagi na bardziej naturalne wpasowania elementów w interfejs.

Informacje o zmianach potwierdza znany leakster IceUniverse, który na swoim twitterowym koncie opublikował garść gifów prezentujących adaptacyjny UI.

We may be able to see the new adaptive UI on Fold3: Split UI pic.twitter.com/gCARLGjJUI — Ice universe (@UniverseIce) May 23, 2021

Ogromną zaletą inteligentnego interfejsu ma być to, że ma się on swobodnie dostosowywać do charakteru ekranu. Dzięki temu Split UI (nazwa robocza) może być wykorzystany przy smartfonach składanych podwójnie czy potrójnie, a także i w tych z klasycznymi wyświetlaczami. Logicznym też wydaje się, że z takiego rozwiązania skorzystałyby tablety z systemem Android, które ostatnimi czasy powróciły do łask.