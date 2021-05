Google pomaga deweloperom aplikacji na Androida w tworzeniu programów na składane smartfony

Wydaje się, że opracowanie składanego smartfona to głównie kwestia użycia odpowiednich materiałów, ale nie mniej ważne jest samo oprogramowanie takiego urządzenia. Google będzie teraz częściej oferować pomoc producentom składanych telefonów, by ci mogli korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, a nie tworzyć je za każdym razem od nowa.

Google myśli o składanych smartfonach

Oczywiście pojawiały się już pojedyncze plotki, dotyczące tego, że Google chce wyprodukować własny składany smartfon, ale nie o to chodzi w ostatnim, rozbudowanym artykule, opublikowanym na blogu Google dla deweloperów. Twórcy, projektujący aplikacje na urządzenia z Androidem dostaną dodatkową pomoc ze strony Google – od teraz firma będzie kładła większy nacisk na to, by ten system mobilny nie stwarzał kłopotów przy opracowywaniu aplikacji, które będą musiały działać na ekranach składanych na dwie lub trzy części.

Dzięki takiemu podejściu, nie będzie potrzeby, by każda firma samodzielnie, od zera, tworzyła rozbudowane nakładki systemowe, pozwalające na dzielenie ekranu na pół czy umożliwiające pracę na dwóch częściach składanych ekranów, z uwzględnieniem zagięcia wyświetlacza czy lokalizacji zawiasów. Podstawowe oprogramowanie tego typu, stworzone przez Google jako element Androida, pozwoli na standaryzację przynajmniej niektórych rozwiązań – na przykład tego, jak mają zachowywać się aplikacje, gdy ekran jest rozkładany, a jak, gdy jest na wpół otwarty.

Choć dla nas takie kwestie wydają się być bardzo proste i domyślne, ktoś musi zaprojektować odpowiednie rozwiązania, by interfejs użytkownika i działanie poszczególnych funkcji były przyjemne, i nie wywoływały u nas frustracji.

Forma urządzeń mobilnych zmienia się od lat

O czym pomyślało już Google?

Android będzie miał teraz pod maską więcej funkcji, ułatwiających deweloperom dostosowywanie aplikacji nie tylko dla większych ekranów, ale także wyświetlaczy składanych. Pojawią się tam opcje uruchamiania dwóch identycznych aplikacji obok siebie i porównywania ich zawartości czy możliwość przeciągania miedzy nimi elementów.

Google ma już pewne doświadczenie w tworzeniu takich interfejsów, co udowodniło, pomagając Samsungowi opracowywać wygodną obsługę Galaxy Z Fold. Niektóre aplikacje, działające na tym składanym smartfonie, potrafią „zorientować się”, gdzie znajduje się zagięcie wyświetlacza i – na przykład – nie wyświetlać zniekształconych, dużych zdjęć na pełnym ekranie, a ułożyć je estetycznie na dwóch powstałych w ten sposób powierzchniach.

Przykład logicznego wyświetlania elementów interfejsu na urządzeniu ze składanym ekranem

Skoro Google wychodzi naprzeciw potrzebom twórców, dostosowujących swoje aplikacje do składanych ekranów, to możemy spodziewać się, że takie urządzenia będą coraz liczniej występować na branżowych premierach. Z pewnością sporo w temacie będzie mógł zaprezentować Samsung, który niedawno pokazał na filmie, w jakim kierunku będzie chciał podążać.