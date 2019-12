Wkrótce premiera realme X50 5G. Może pozamiatać

realme staje się coraz ważniejszym graczem w segmencie smartfonów. Marka prowadzi bardzo agresywną politykę cenową, dzięki czemu jej urządzenia sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Firma zapowiedziała rychłą premierę nowego modelu, realme X50 5G, który również może zamieszać na rynku.

realme X50 5G – specyfikacja

Będzie to pierwszy smartfon obsługujący sieć piątej generacji w ofercie tej marki. Mimo to, realme nie zdecydowało się go wyposażyć w najnowszy, topowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z dedykowanym modemem Snapdragon X55 ani nawet Qualcomm Snapdragon 855 ze Snadpragonem X50. Zamiast tego, producent postanowił wykorzystać średniopółkową platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 765G ze zintegrowanym modemem 5G, który pracuje w trybach SA/NSA i potrafi pobierać dane z prędkością nawet 3,7 Gbit/s. Dla przypomnienia, SoC ten składa się z ośmiu rdzeni Kryo 475 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,4 GHz oraz układu graficznego Adreno 620 i produkowany jest z wykorzystaniem 7 nm procesu technologicznego. realme X50 5G zaoferuje również możliwość transferowania danych w tym samym czasie zarówno przez sieć komórkową, jak i (dwuzakresowe) WiFi.

realme zadbało także o kwestie związane z chłodzeniem, aby smartfon nie zwalniał nawet pod dużym obciążeniem, bowiem, jak wiadomo, podzespoły nie lubią przesadnego ciepła. Za jego odprowadzanie odpowiedzialna będzie miedziana rurka z cieczą o średnicy 8 mm i objętości 410 mm³, która ma je rozpraszać w pięciu kierunkach i obejmować swoim zasięgiem najbardziej podatne na przegrzewanie się podzespoły. Producent poinformował też, że realme X50 5G zapewni wsparcie dla technologii szybkiego ładowania VOOC 4.0 o mocy 30 W (do 70% w 30 minut).

realme X50 5G – premiera

Już od pewnego czasu mówiło się, że realme w niedalekiej przyszłości zaprezentuje smartfon z modemem 5G, jednak dopiero teraz producent oficjalnie poinformował, że zamierza to zrobić 7 stycznia 2020 roku w Pekinie o godzinie 14:00 czasu lokalnego (naszego konferencja zacznie się o 8:00). realme X50 5G zapewne w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Chinach, gdzie będzie rywalizował przede wszystkim z Redmi K30 5G. Później powinien jednak pojawić się także w Europie i można się spodziewać, że zostanie wyceniony bardzo atrakcyjnie, podobnie jak m.in. flagowy realme X2 Pro. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, może to być najtańszy sprzęt obsługujący sieć piątej generacji na Starym Kontynencie. W Polsce również wiele osób powinno się nim zainteresować, w końcu tego samego dnia, tj. 7 stycznia 2020 roku, Play oficjalnie włączy 5G w naszym kraju.

Źródło: realme Weibo