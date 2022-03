Mam małe déjà vu. Gdy skończyła się przedsprzedaż smartwatchy Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic, informowałam Was o znacznych opóźnieniach w wysyłce najnowszych smartwatchy Samsunga. Niestety, minęło kilka miesięcy, na rynku pojawiły się nowe produkty i historia się powtarza – Samsung znów pada ofiarą swojego sukcesu. Tak – są opóźnienia w wysyłce przedsprzedażowych smartfonów z serii Galaxy S22.

Historia lubi się powtarzać

Przedsprzedaż Galaxy S22 Ultra zakończyła się w pierwszej kolejności, bo 24 lutego. Z tego, co widziałam na Twitterze, sporo osób swoje egzemplarze otrzymało w okolicach tego dnia, ale – jak się okazuje po lekturze komentarzy na Facebooku na profilu Samsung Polska, niestety, nie wszystkie. Mimo wszystko wygląda jednak na to, że większy problem jest z dostawami mniejszych nowości Samsunga.

Przedsprzedaż pozostałych dwóch modeli, czyli Galaxy S22 i Galaxy S22 Plus, zakończyła się 10 marca, czyli w czwartek, co oznacza, że dzień później zamówiony sprzęt powinien trafić w ręce klientów. No właśnie: powinien. Tak się jednak w wielu przypadkach nie stało, przez co w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy klientów niezadowolonych z tego faktu.

Samsung Polska, zarówno na Twitterze, jak i na Facebooku, ma prosty komunikat:

W związku z bardzo entuzjastycznym przyjęciem najnowszej serii Galaxy S22, terminy realizacji zamówień mogą się wydłużyć. Dokładamy wszelkich starań, aby urządzenia trafiły do wszystkich możliwie jak najszybciej. Jednocześnie zapewniamy, że każdy, kto zamówi smartfony z serii Galaxy S22 w przedsprzedaży, będzie mógł skorzystać z oferty promocyjnej również w przypadku opóźnionej dostawy. Promocja przedsprzedażowa obejmuje słuchawki Galaxy Buds Pro oraz możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty Odkup albo Zwrot. Warunkiem skorzystania z tych ofert jest okazanie potwierdzenia złożenia zamówienia z datą w trakcie trwania przedsprzedaży oraz dowodu zakupu. Szczegółowe warunki i regulaminy promocji dostępne są na stronie http://przedsprzedaz.samsung.pl.

Jak długie może być opóźnienie wysyłki Galaxy S22?

Powyżej nie padają jednak żadne szczegóły na temat tego, jak długie może być opóźnienie w dostawie zamówionego w przedsprzedaży sprzętu. Tymczasem okazuje się, że cierpliwość klientów może być wystawiona na naprawdę dużą próbę – opóźnienie może się wydłużyć do nawet 5 tygodni!

To z kolei wiadomość, którą jeden z klientów otrzymał od oficjalnego sklepu Samsunga (publikuję oczywiście za jego zgodą):

Z powodu dużego zainteresowania zakupem produktów Samsung, nie będziemy w stanie dostarczyć zamówienia w spodziewanym terminie. Robimy wszystko, aby dostarczyć zamówiony w przedsprzedaży produkt jak najszybciej. Obecnie nie mamy możliwości podania dokładnego terminu dostawy. Spodziewany czas dostawy wynosi nawet do 5 tygodni.

No dobrze, a co z profitami z przedsprzedaży?

Musimy rozróżnić osoby, które zamawiały smartfon przez oficjalny sklep Samsunga – one otrzymają słuchawki Galaxy Buds Pro bez dodatkowych ruchów z ich strony, jak również klientów, którzy zakupu dokonali w sklepach będących partnerami Samsunga (ich lista jest dostępna w regulaminie promocji) – ci muszą bowiem wypełnić dedykowany formularz zgłoszeniowy, by otrzymać słuchawki.

Najważniejsze zdają się być dwie kwestie. Pierwsza to zapis na stronie Samsunga, który mówi, że formularze promocyjne dla wszystkich modeli serii Galaxy S22 będą aktywne do 15.04.2022 r. Druga natomiast to to, co pisze Samsung Polska na portalach społecznościowych – każdy, kto zamówi smartfony z serii Galaxy S22 w przedsprzedaży, będzie mógł skorzystać z oferty promocyjnej również w przypadku opóźnionej dostawy.

Problemem zdaje się być zapis regulaminu, mówiący o konieczności aktywacji smartfona do 8 kwietnia. Jeśli wysyłka rzeczywiście opóźni się do nawet 5 tygodni (oby nie!), jestem przekonana, że ten zapis ulegnie zmianie. Zwłaszcza, że oryginalny regulamin już został zmieniony – pierwotnie aktywacja miała nastąpić do 17 marca.

Oczywiście to samo tyczy się możliwości skorzystania z odkupu czy gwarantowanego zwrotu na konto (400 złotych) w przypadku oddania starego smartfona.

Kolejny raz to napiszę na łamach Tabletowo: to nie powinno tak wyglądać! Osoby, które decydują się zaufać firmie (niezależnie której!) i kupują sprzęt w przedsprzedaży (zwłaszcza tak drogi…), powinny być traktowane z pocałowaniem ręki, a nie wydłużoną dostawą i regułkami o ogromnym zainteresowaniu produktem…

Ciekawa jestem czy producent przewidział jakąś formę rekompensaty za długie oczekiwanie na sprzęt. Mówi się, że na Zachodzie klienci otrzymują 35 dolarów i ładowarkę 25 W, a na polskim forum Samsung Members pojawiła się informacja o bonie na 100 złotych do sklepu online Samsunga.

A tak swoją drogą, skoro już tak cytuję, to dla zainteresowanych zostawiam info, ile gratisów przewidzianych było dla klientów w przedsprzedaży (cytat z regulaminu promocji):

Liczba Benefitów w Promocji jest ograniczona i wynosi dla: a) Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – łączna pula Benefitów wynosi 9745 sztuk słuchawek Galaxy Buds Pro oraz 9745 zwrotów na konto w kwocie 400 zł albo możliwości udziału w Programie Odkup (według wyboru Uczestnika) b) Samsung Galaxy S22, S22+ 5G – łączna pula Benefitów wynosi 6930 sztuk słuchawek Galaxy Buds Pro oraz 6930 zwrotów na konto w kwocie 400 zł albo możliwości udziału w Programie Odkup (według wyboru Uczestnika).

Jeśli ktoś z Was zamówił któryś ze smartfonów z serii Galaxy S22 i wciąż na niego czeka, prośba o info w komentarzach na temat wersji modelu, koloru i sklepu, w którym kupił. Dzięki!