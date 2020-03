Rynek wearables w 2019 roku: imponujące wzrosty i silna pozycja Apple

Kupujemy coraz więcej urządzeń ubieralnych. Chętnie sięgamy po smartwatche, inteligentne opaski i akcesoria, co wyraźnie pokazuje najnowszy raport.

Apple Watch i słuchawki AirPods to prawdziwy hit

Firma analityczna IDC opublikowała nowy raport, który przedstawia sprzedaż akcesoriów do noszenia w czwartym kwartale 2019 roku, jak i zawiera podsumowanie całego minionego roku. Pod uwagę brane są m.in. smartwatche, inteligentne opaski, a także bezprzewodowe słuchawki.

Łącznie w 2019 roku sprzedało się 336,5 mln urządzeń ubieralnych, co oznacza imponujący wzrost na poziomie 89% rok do roku. Warto dodać, że wartość całego rynku ma w najbliższych latach jeszcze bardziej urosnąć. Nic więc dziwnego, że ciągle słyszymy o premierach kolejnych inteligentnych zegarków czy opasek – każdy chce zdobyć część tego smacznego tortu dla siebie.

Największą liczbą klientów w całym roku może pochwalić się Apple – 106,5 mln urządzeń, co przekłada się na 31,7% rynku. Zespół Tima Cooka ma powody do zadowolenia, tym bardziej, że odnotował wzrost o 121,7% względem poprzedniego roku.

Wysoki wynik firmy z Cupertino nie powinien być zaskoczeniem. Wcześnie raporty wskazywały, że Apple jest największym producentem smartwatchy i bezprzewodowych słuchawek. Apple Watch cieszy się tak dużą popularnością, że pod względem sprzedaży prześcignął on całą szwajcarską branżę zegarków razem wziętą.

Xiaomi, Samsung i reszta

Warto zauważyć, że cała pierwsza piątka największych producentów wearables odnotowała znacznie lepsze wyniki w 2019 roku. Nie licząc może Fitbita, wzrosty sprzedaży są wręcz ogromne.

Xiaomi, które zajęło drugą pozycję, sprzedało 41,7 mln urządzeń, zdobywając 12,4% rynku. Strategia oparta na oferowaniu dobrego sprzętu w atrakcyjnych cenach przynosi rezultaty. Wystarczy rozejrzeć się na ulicy, aby zobaczyć jak dużo osób nosi opaski Mi Band.

Trzeci Samsung to 30,9 mln urządzeń i 9.2% udziałów na rynku. Jak wskazuje IDC, kluczem do sukcesu okazały się smartwatche Galaxy Active i Active 2. Pomogły również inne marki, które należą do Samsunga – np. JBL.

Kolejne miejsca należą do Huaweia (27,9 mln i 8,3%) i Fitbita (15,9 mln i 4,7%). Pozostali producenci, którzy zostali ujęci w kategorii „Others”, łącznie sprzedali 113,5 mln urządzeń i osiągnęli 33,7% rynku. Co ciekawe, to niewiele więcej niż wynik zdobyty przez samo Apple.

źródło: IDC