Jak wygląda rynek smartwatchy w 2025 roku? Chińczycy mają powody do zadowolenia

Globalny rynek smartwatchy ma za sobą trudny kwartał, ale nie wszyscy mają powody do narzekań. Chińskie marki zanotowały imponujące wzrosty i odbierają udziały takim firmom, jak Apple czy Samsung.

Globalny spadek, lokalne rekordy

Zacznijmy od tego, że największe wzrosty w pierwszym kwartale tego roku zanotowały chińskie marki, zwłaszcza Huawei, Xiaomi i Imoo. Łącznie to właśnie one odpowiadają za 37-procentowy wzrost liczby wysyłek smartwatchy w Chinach. To najwyższy wynik od czwartego kwartału 2020 roku. Co więcej, chińskie marki nie ograniczyły się tylko do rynku lokalnego, ale z powodzeniem zwiększają swoją obecność również na rynkach zagranicznych.

Widać to choćby na przykładzie Huawei. Podejrzewam, że jego wyniki w kolejnych kwartałach tego roku będą jeszcze lepsze, ponieważ w ostatnich miesiącach także na polski rynek trafiło naprawdę sporo ubieralnego sprzętu tego producenta, który w testach wypada naprawdę dobrze. Warto wspomnieć m.in. o nowościach w postaci Huawei Watch 5, Huawei Watch Fit 4 i Huawei Watch Fit 4 Pro.

źródło: Counterpoint

Jaki jest klucz do sukcesu chińskich firm?

Według analityków, kluczem do sukcesu chińskich producentów są atrakcyjne ceny, szeroka gama modeli i skuteczne działania marketingowe, wzmacniane wsparciem rządu. To akurat dobrze znany model działania chińskiej gospodarki, który świetnie widać także choćby w przypadku rynku samochodów elektrycznych. W końcu Chińczycy są w stanie zaoferować naprawdę tanie pojazdy.

Warto również zwrócić uwagę na segment smartwatchy dla dzieci, gdzie chińska marka Imoo nie ma sobie równych. Ten rynek rośnie dynamicznie na całym świecie i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania do lokalizacji dzieci i alternatywy dla pierwszego smartfona.

Warto jednak podkreślić, że te entuzjastyczne (dla chińskich producentów dane) nie są tak kolorowe dla wszystkich. W ogólnym rozrachunku, w pierwszym kwartale 2025 roku globalne dostawy smartwatchy spadły o 2% w skali rok do roku. To już piąty z rzędu kwartał z ujemną dynamiką.

Za spadek według Counterpoint, który przygotował raport, odpowiadają głównie dwa czynniki: słabnący rynek w Indiach oraz malejąca sprzedaż zegarków Apple. Co ciekawe, mimo spadków Apple nadal pozostaje liderem tego segmentu rynku.

źródło: Counterpoint

Jak wygląda pozostałą cześć rynku smartwatchy?

Podczas gdy chińskie marki świętują, Samsung zalicza wyraźny spadek. W pierwszym kwartale 2025 roku dostawy koreańskiego producenta spadły aż o 18%. Główną przyczyną jest słabszy popyt na starsze modele, które nadal dominują w ofercie. To się jednak niebawem może zmienić, bo 9 lipca poznamy nowe zegarki z serii Galaxy Watch 8 (Classic).

Apple, mimo spadku liczby sprzedanych urządzeń, utrzymuje pozycję lidera. Firma cały czas czerpie pełnymi garściami ze swojego rozbudowanego ekosystemu i wysokiej lojalności klientów. Nie zmienia to faktu, że udział Apple w rynku maleje, ponieważ spadł z o 1% w skali rok do roku.

Droższe smartwatche zyskują na popularności

Widoczny jest także inny trend. Konsumenci zaczynają coraz częściej wybierać modele ze średniej i wyższej półki. Segment zegarków kosztujących poniżej 100 dolarów skurczył się o 17%. Tanie smartwatche nie są już w modzie. Użytkownicy wolą dopłacić, by zyskać lepsze funkcje zdrowotne, dokładniejsze pomiary oraz szerszą integrację z innymi urządzeniami.

Patrząc w przyszłość, analitycy Counterpoint prognozują, że cały rynek smartwatchy odbije w dalszej części 2025 roku i zakończy go z 3% wzrostem rok do roku. Trend ten ma być napędzany przez nowe premiery, rosnącą popularność modeli z funkcjami medycznymi, a także integracją z systemami AI.