Zadłużenie wobec operatorów komórkowych i dostawców internetu osiągnęło w naszym kraju naprawdę niepokojący poziom. W ciągu zaledwie pół roku kwota zaległości wzrosła o ponad 117 mln złotych i przekroczyła okrągłą sumę. Problem dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i firm.

Setki tysięcy dłużników i miliard długu w rejestrze

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że łączna kwota zaległości wobec operatorów telekomunikacyjnych wynosi już 1 miliard złotych. To suma zobowiązań zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Dla porównania jeszcze sześć miesięcy temu wartość ta była niższa o 117 mln złotych. Oznacza to przyrost zadłużenia na poziomie 13% w ciągu pół roku.

Konsumencka część długu to obecnie 567,4 mln złotych, a na liście dłużników widnieje aż 184,6 tys. osób. Średnie zadłużenie jednej osoby przekracza 3000 złotych. Ciekawie prezentują się dane demograficzne. Okazuje się, że kobiety mają mniej zaległości (229,3 mln złotych) niż mężczyźni (338,1 mln złotych).

Najwięcej problemów z terminowym opłacaniem rachunków mają osoby w wieku 36–45 lat (160,6 mln złotych), a zaraz za nimi plasują się konsumenci z grupy 26–35 lat (138,7 mln złotych). Najmniej zadłużone są osoby 65+ (51,4 mln złotych) oraz najmłodsi dorośli w wieku 18–25 lat – ich zobowiązania to łącznie 53,1 mln złotych.

źródło: Krajowy Rejestr Długów

Powyżej macie również ciekawą mapkę. Pod względem regionalnym najwyższe zadłużenie wobec operatorów występuje na Górnym Śląsku, Mazowszu i Dolnym Śląsku. Z kolei najmniejsze kwoty do spłaty mają mieszkańcy województw świętokrzyskiego, podlaskiego oraz opolskiego.

Różnicę widać również w średnich zaległościach. Najwyższe średnie zadłużenie przypada na mieszkańców Zachodniopomorskiego (3372 złotych), a najniższe w województwie Świętokrzyskim (2721 złotych).

źródło: Krajowy Rejestr Długów

Firmy nie płacą równie często, a operatorzy walczą też z oszustami

Druga część długu, czyli 436 mln złotych, to zaległości przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP. Średnie zadłużenie jednej firmy to aż 10400 złotych, co może skutkować nie tylko problemami finansowymi, ale i utratą zaufania kontrahentów. Najwięcej zaległości mają firmy handlowe, budowlane oraz transportowe.

Eksperci podkreślają, że telefon i internet są dziś usługami absolutnie kluczowymi. Bez nich nie da się prowadzić biznesu, kontaktować się z klientami czy realizować zamówień. Tym bardziej niepokojące jest to, że wiele firm nie traktuje kwestii płatności wobec operatorów priorytetowo. Co więcej, ponad 20% firm w ogóle nie szkoli pracowników z ochrony danych, co przy rosnącej skali cyberzagrożeń może prowadzić do kolejnych kosztownych problemów.

Bo długi to tylko jedna strona medalu. Równie poważnym wyzwaniem dla operatorów jest rosnąca liczba cyberataków. Tylko w 2024 roku zablokowano ponad 70 milionów prób wejścia na złośliwe strony phishingowe, a liczba fałszywych SMS-ów przekroczyła 140000.

Hakerzy podszywają się pod operatorów, straszą odłączeniem usług, wyłudzają dane i infekują urządzenia. Celem ich działań są zarówno konsumenci, jak i firmy.