Znamy już specyfikację i cenę nadchodzących smartwatchy Samsunga

Samsung przygotowuje się nie tylko do premiery nowych smartfonów, ale też smartwatchy z serii Galaxy Watch 8 (Classic). Do sieci trafiły już kompletne informacje na temat specyfikacji oraz cen wszystkich wariantów, które zostaną zaprezentowane już za kilka dni.

W jakich wersjach będzie można kupić Galaxy Watch 8?

Już jakiś czas temu Samsung oficjalnie potwierdził datę prezentacji nowych urządzeń z serii Galaxy. Konferencja Galaxy Unpacked odbędzie się 9 lipca o godzinie 16:00 czasu polskiego. W jej trakcie zobaczymy nie tylko nowe smartfony Samsung Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7 (FE), o których wiemy już naprawdę sporo, ale też aż trzy nowe smartwatche: Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic oraz Galaxy Watch Ultra (2025).

Samsung Galaxy Watch 8 będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 40 mm oraz 44 mm, i w dwóch wersjach łączności: Bluetooth oraz Bluetooth + LTE. Czyli obyło się bez zaskoczeń, bo tak samo było w przypadku Samsunga Galaxy Watch 7. Użytkownicy będą mieli do wyboru dwa kolory: Graphite oraz Silver.

Wersja Classic pojawi się natomiast wyłącznie w kolorze czarnym i białym, również w wariantach Bluetooth lub Bluetooth + LTE. Galaxy Watch Ultra (2025), czyli bezpośredni następca modelu Galaxy Watch Ultra z 2024 roku, pojawi się w czterech wariantach kolorystycznych: Titanium Blue, Titanium Grey, Titanium White oraz Titanium Silver.

Specyfikacja nadchodzących smartwatchy Samsunga – Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic

Wszystkie trzy zegarki działają na systemie One UI 8.0 Watch i wykorzystują nowy procesor Exynos W1000 (5 rdzeni, 3 nm). Galaxy Watch 8 i Watch 8 Classic wyposażone są w 2 GB RAM i, odpowiednio, 32 lub 64 GB pamięci wewnętrznej. Model Ultra oferuje również 2 GB RAM i 64 GB pamięci, ale wyróżnia się dodatkowymi funkcjami, jak np. alarm dźwiękowy o natężeniu 86 decybeli.

Pod względem ekranów, każdy z modeli wyposażono w wyświetlacze Super AMOLED o jasności do 3000 nitów. Rozdzielczość dla tarczy 40 mm to 438×438 px, a dla większej 480×480 px przy zagęszczeniu 327 ppi. Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic mają szkło szafirowe, a wersja Ultra oferuje dodatkowo obudowę z tytanu i największą baterię, bo o pojemności wynoszącej 590 mAh. Dla porównania model 44 mm z podstawowej serii ma ogniwo 435 mAh, a 40 mm – 325 mAh.

Wszystkie modele mają pełne wsparcie dla funkcji zdrowotnych: czujniki PPG, ECG, BIA, akcelerometr, barometr, żyroskop, czujnik światła i geomagnetyczny. W zestawach sprzedażowych znajdziemy też różne typy pasków: silikonowy, hybrydowy lub ekstremalny sportowy, zależnie od wariantu zegarka.

źródło: Dealabs Magazine

Ceny i dostępność nowych zegarków Samsunga

Według informacji przekazanych przez francuski serwis Dealabs Magazine, Samsung wprowadza w tym roku znaczące podwyżki cen. Podstawowy wariant 40 mm z Bluetooth będzie kosztować 379,99 euro (~1610 złotych), a za wersję z LTE trzeba będzie zapłacić 429,99 euro (~1825 złotych). Model z większą 44 mm kopertą ma zostać wyceniony na 409,99 euro (~1740 złotych) w wersji Bluetooth i 459,99 euro (~1950 złotych) w wariancie z LTE.

Galaxy Watch 8 Classic, którego rendery wyciekły już do sieci wcześniej, pojawi się tylko w jednej wielkości i będzie – według doniesień – kosztować 529,99 euro (~2250 złotych) w wersji Bluetooth oraz 579,99 euro (~2460 złotych) w wersji LTE. Jak zaznacza serwis takie ceny we Francji oznaczają wzrost o 50–60 euro w porównaniu do modeli z 2024 roku.

Najdroższy model z całej serii, czyli Galaxy Watch Ultra (2025), ma zostać wyceniony na 699,99 euro (~2970 złotych), co jest ceną identyczną jak zeszłorocznej wersji w dniu premiery.

Nowe modele będzie można zamawiać w przedsprzedaży zaraz po prezentacji, czyli od 9 lipca. Premiera sklepowa zaplanowana jest na 23 lipca 2025 roku.