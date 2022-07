To nie jest dobry rok dla producentów. Sprzedaż smartfonów ponownie w dół

Aktualna sytuacja na świecie z pewnością nie sprzyja rekordom sprzedaży. Rynek smartfonów zaliczył ostatnio zauważalny spadek wyników… drugi raz w tym roku.

Wciąż trwające problemy z łańcuchami dostaw, niedobory chipów, galopująca inflacja, a także atak Rosji na Ukrainę – to jedne z głównych czynników powodujących zadyszkę w wielu branżach. Niedawno informowaliśmy o największym od 10 lat spadku dostaw komputerów, a teraz dowiedzieliśmy się, że sytuacja w przypadku smartfonów też nie wygląda zbyt dobrze.

Jak wynika z danych opublikowanych przez firmę analityczną Canalys, rynek smartfonów w drugim kwartale 2022 roku zaliczył spadek liczby wysyłek. Warto odnotować, że mamy do czynienia z jak najbardziej odczuwalnym spadkiem globalnych dostaw – o 9% rok do roku.

Podczas gdy dostawy komponentów i presja kosztowa słabną, w logistyce i produkcji pozostaje kilka problemów, takich jak zaostrzanie przepisów importowych i procedur celnych na niektórych rynkach wschodzących, co opóźnia dostawy. W najbliższym czasie sprzedawcy będą dążyć do przyspieszenia sprzedaży poprzez promocje i oferty przed nowymi premierami w okresie świątecznym, aby złagodzić presję na płynność kanału. Jednak w przeciwieństwie do zeszłorocznego stłumionego popytu, na dochód do dyspozycji konsumentów wpłynęła gwałtownie w tym roku inflacja.

Toby Zhu, analityk Canalys