Horizon Forbidden West za darmo w PlayStation Plus!

Dość niespodziewanie Sony zdecydowało się udostępnić prawdziwy hit w abonamencie PlayStation Plus Extra&Premium. Gracze posiadający wykupiony pakiet będą mogli za darmo pobrać hitowe Horizon Forbidden West!

Horizon Forbiden West w PlayStation Plus

Sony przygotowało prawdziwą bombę na luty i w ramach abonamentu PlayStation Plus Extra&Premium udostępniło Horizon Forbiden West. Ten hitowy sequel przygód Aloy wyszedł 18 lutego i zaledwie rok po premierze zostanie dołączony do PS Plus. To dość niespodziewana decyzja, ale jednocześnie bardzo dobra dla graczy, którzy jeszcze nie ograli drugiej części Horizon.

Kontynuacja historii Aloy zebrała świetne oceny wśród graczy oraz recenzentów i zdecydowanie jest jednym z najlepszych tytułów na konsolę PS5. Gracz bada Zakazany Zachód i musi zmierzyć się z nowymi, niezwykle groźnymi przeciwnikami. Na pewno jest to tytuł, wokół którego nie można przejść obojętnie.

Moment dodania Horizon Forbiden West do PS Plus nie jest przypadkowy. Wkrótce gracze będą mogli bawić się w Horizon Call of the Mountain, a z kolei rozszerzenie do Forbiden West pt. ” Burning Shores” zadebiutuje w kwietniu. To sprytny ruch ze strony PlayStation, ponieważ jeżeli podstawka przypadnie graczom do gustu, to Ci będą mogli ograć także DLC!

Horizon Forbidden West – grafika z gry

Lista pełna dobrych gier

Zdecydowanie PS Plus na luty to jedna z najlepszych propozycji w historii tego abonamentu. Oprócz oczka w głowie, jakim niewątpliwie dla PlayStation jest Horizon, gracze będą mogli zagrać także w Outriders, Tekken 7, a także, jakby tego było mało, w Bordelands 3!

Pełna lista gier dla PS Plus Extra & Premium wygląda imponująco, a znajdą się w niej, oprócz tytułów wymienionych wyżej, również:

The Quarry (PS4/PS5)

Resident Evil 7 Biohazard (PS4)

Scarlet Nexus (PS4/PS5)

The Forgotten City (PS4/PS5)

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

Oninaki (PS4)

Lost Sphear (PS4)

I Am Setsuna (PS4)

W samym PS Plus Premium są z kolei tylko The Legend of Dragoon, Harvest Moon: Back To Nature, Wild Arms 2 oraz Destroy All Humans!